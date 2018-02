Comissão de Trabalhadores e administração da empresa de Palmela reuniram-se esta quarta-feira de manhã.

Os trabalhadores da Autoeuropa vão ser aumentados, segundo confirmou uma fonte da Comissão de Trabalhadores ao jornal Eco. O aumento salarial, com retroactivos em Outubro, é de 3,2%.



Esta quarta-feira, em reunião, a Autoeuropa e a comissão de trabalhadores chegaram a acordo sobre o aumento salarial, bónus, conversão de contratos a termo em efectivos e outros benefícios, segundo a TVI.



A proposta vai seguir, posteriormente, para o plenário agendado para a próxima terça-feira, 27.



O aumento nunca será inferior a 25 euros para os funcionários da fábrica da Volkswagen, em Palmela, que, mesmo com os 3,2% ao final do mês, fiquem aquém desse montante.