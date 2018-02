O líder da CGTP, Arménio Carlos, considerou esta sexta-feira ser "prematuro" pronunciar-se sobre o pré-acordo alcançado na Autoeuropa, que prevê aumentos salariais de 3,2% para os trabalhadores da fábrica da Volkswagen de Palmela."Neste momento é prematuro estar a fazer pronunciamentos sobre o assunto, sem que os trabalhadores o façam. Primeiro vamos ouvir os trabalhadores, eles decidirão e com certeza saberão o que fazer", disse Arménio Carlos à entrada de uma reunião da concertação social.O secretário-geral da CGTP acrescentou que "os que estão tão preocupados com a estabilidade da Autoeuropa é bom que agora deixem os trabalhadores reflectirem e decidirem tranquilamente quanto ao futuro"."Uma coisa eu sei, e estamos todos sintonizados com os trabalhadores, os nossos sindicatos, a nossa federação e a CGTP, é que nós queremos estabilidade de emprego, melhores condições de trabalho e de vida dos trabalhadores que, se são tão produtivos, têm de ter as respectivas contrapartidas", defendeu Arménio Carlos.A administração da Autoeuropa e a Comissão de Trabalhadores acordaram um aumento salarial de 3,2% retroactivo a 01 de Outubro passado, divulgou em comunicado a estrutura representativa dos trabalhadores na quarta-feira.O aumento salarial de 3,2% a aplicar às tabelas salariais implica um mínimo de 25 euros, no caso em que o valor nominal do aumento fique abaixo.Ainda no quadro das negociações entre a Comissão de Trabalhadores (CT) e a administração da Volkswagen Autoeuropa foi aprovado o "pagamento de uma gratificação de 100 euros ou 200 euros em Abril de 2018 conforme a antiguidade" do trabalhador.