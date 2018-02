Terão de sair 571 trabalhadores dos quadros do banco público. As reformas antecipadas e as rescisões vão acontecer.





A Caixa Geral de Depósitos vai avançar com um plano de rescisões amigáveis, com condições semelhantes às que foram oferecidas no ano passado.



A revelação foi feita num comunicado da Febase, federação que junta os sindicatos da UGT, após uma reunião que teve lugar a 19 de Fevereiro. O comunicado é citado pelo Jornal de Negócios.



"Confirmamos que foi comunicado hoje aos colaboradores as condições do programa de rescisões por mútuo acordo para 2018", avançou ainda uma fonte ao Negócios.



No início do mês de Fevereiro, aquando da apresentação dos números que mostram que a CGD voltava a ter lucros, o presidente executivo Paulo Macedo afirmou que estava a ser estudada a necessidade de seguir este plano.



Segundo o comunicado da Febase, "não há novidades em relação ao ano passado" nas condições oferecidas.



A instituição financeira avança com a proposta de 2,1 meses por ano de trabalho para os trabalhadores inscritos na Caixa Geral de Aposentações e de 1,6 meses por ano de trabalho para os que estão inscritos no regime geral da Segurança Social – os primeiros não têm acesso a subsídio de desemprego, pelo que a compensação é superior.



"Em matéria de saúde, a CGD propõe um ajustamento de 0,4% para os trabalhadores que pretendam manter o direito aos Serviços Sociais e de 0,2% para os que optem por um seguro de saúde", pode ainda ler-se na nota da Febase.



Em 2017, o banco público obteve lucros no valor de 52 milhões de euros, sendo que este valor foi pressionado por provisões de 193 milhões, para precaver os custos com os programas de redução da estrutura (fecho de balcões e redução de pessoal), que se iniciou no ano passado e se estende até 2020, lembra o Negócios.