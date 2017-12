Bancos criam “contas-serviço” ou “contas-pacote”, que agregam vários produtos, favorecendo-se a si próprios.

Os bancos nacionais estão a reagir à pressão para reduzir e limitar as comissões cobradas aos clientes, depois dos sucessivos aumentos aplicados nos últimos anos que foram alvos de fortes críticas, em especial por parte das associações de defesa do consumidor.



As principais instituições bancárias têm criado "contas-pacote" ou "contas-serviço", para as quais reencaminham os clientes, usando um modelo que pode complicar a limitação de valores a cobrar a titulares de contas e outras aplicações financeiras, explica o jornal Público na sua edição desta terça-feira.



A criação destas contas tem sido uma forma de os bancos se protegerem contra as possíveis limitações impostas à subida de comissões. Ao criarem contas que permitem agregar vários produtos financeiros (depósitos à ordem, cartões de débito e de crédito, transferências intra-bancárias, entre outras) dentro da mesma conta, é cobrado ao cliente um valor global, que vários bancos designam como "custo de gestão" em vez de "custo de manutenção". Esta definição deixa margem para que os bancos possam aumentar os valores que cobram.



Esta atitude foi bastante criticada pelo Deco tendo a proposta de debate deste tema partido dessa mesma associação. A petição garantiu mais de 13 mil assinaturas (acima do número necessário) e pretende colocar no centro da discussão "a comissão de manutenção" da conta de depósito à ordem, que tem hoje um custo médio de 5,28 euros (63,36 euros anuais) nos cinco maiores bancos nacionais (BPI, BCP, CGD, Novo Banco e Santander), adianta o jornal – valores que correspondem a um aumento de 45% em dez anos, lembra o Público.