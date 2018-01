Alemães em greve por semana de 28 horas

O sindicato alemão dos metalúrgicos quer que os trabalhadores tenham mais horas para dedicar à família e está ameaçar com uma greve em 80 empresas para reduzir o horário laboral para 28 horas por semana por um período máximo de dois anos. Hoje, 15 mil operários não trabalharam num aviso do que poderá estar para vir.

O Sindicato IG Metall, que representa 3.9 milhões de trabalhadores em empresas como a Porsche, propõe que os trabalhadores que tenham a cargo crianças pequenas ou pais doentes tenham a opção de reduzir o seu horário laboral para 28 horas semanais durante dois anos.

Nesse período, depois do qual teriam o direito automático de regressar ao horário a tempo inteiro, receberiam um subsídio adicional de 200 euros.

Mas há mais exigências: quem quiser fazer uma pausa nos turnos – considerados prejudiciais à saúde – poderá fazê-lo e ser compensado em 750 euros por ano.

Para além disto, o sindicato exige ainda um aumento salarial de 6%. "Queremos que os patrões reconheçam que os papéis de género tradicionais nas famílias modernas estão a mudar e queremos que os trabalhadores tenham a oportunidade de fazerem trabalho importante para a sociedade", disse o porta-voz do sindicato.

As associações empresariais já rejeitaram as exigências do sindicato. "Não podemos aceitar as exigências de aumento de salários compensatórios", disse o director da associação empresarial do sector Gesamtmetall, Oliver Zander.

"Numa altura em que há falta de pessoal qualificado seria uma loucura dar um incentivo para reduzir o volume de produção necessário." Há cerca de 1,1 milhão de vagas na Alemanha.