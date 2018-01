Objectivo da transformação é receber aviação executiva. Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e Autoridade Tributária vão funcionar em permanência

O aeródromo de Tires vai passar a ser aeroporto para receber aviação executiva. De acordo com a notícia avançada pelo Expresso, o renovado espaço vai receber todos destinos mundiais e pretende aliviar o tráfego deste no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.



"No Aeródromo Municipal de Cascais tem vindo a ser feito um trabalho de qualificação, tendo em vista a transformação num aeroporto destinado à aviação executiva", revelou o director daquela infraestrutura, Miguel Sanches, ao Expresso.



Miguel Pinto Luz, presidente da Câmara de Cascais, explica que a "ideia é passar a funcionar como aeroporto para toda a aviação executiva da região de Lisboa", acrescentando que a obra pretende beneficiar "o aeroporto de Lisboa, que se diz que está sistematicamente sobrelotado e tem falta de slots".



O semanário acrescenta que o plano, que deverá ficar pronto até Julho deste ano, inclui os serviços do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) e da Autoridade Tributária e Aduaneira. Isto porque, o aeródromo quer atingir a classe IV (infraestruturas são certificadas de I a IV), e para tal tem que se dotar de meios e equipamentos necessários.



Explica Miguel Sanches que o próximo passo é a renovação do terminal de passageiros para "acomodar as diversas autoridades e oferecer um serviço de qualidade a todos os operadores e passageiros". "Em Fevereiro arranca o procedimento administrativo para esta intervenção que se espera estar concluída durante o primeiro semestre deste ano", acrescenta.



Além da intervenção no aeródromo está a ser estudado também um ramal de saída na A5. "O terreno e o trajecto já estão identificados e mapeados", esclareceu Bernardo Corrêa de Barros, administrador da Cascais Dinâmica, empresa responsável pela infraestrutura aeroportuária.