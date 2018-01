No quarto trimestre do ano passado, a empresa registou prejuízos de 10.713 milhões de dólares.

O lucro da norte-americana Johnson & Johnson foi de 1.300 milhões de dólares (1.061 milhões de euros) em 2017, menos 92% que um ano antes, informou hoje o fabricante de produtos farmacêuticos e de higiene pessoal.



A facturação atingiu os 76.450 milhões de dólares (62.403 milhões de euros), mais 6,3% que no exercício de 2016, refere a multinacional em comunicado.



No quarto trimestre do ano passado, a empresa registou prejuízos de 10.713 milhões de dólares (8.744 milhões de euros), depois de ter assumido o impacto negativo de 13.600 milhões de dólares (11.100 milhões de euros) que tem a ver com a reforma fiscal aprovada nos Estados Unidos.



O presidente da empresa explicou que a Johnson & Johnson está satisfeita com a aprovação da reforma fiscal nos Estados Unidos, pois vai permitir "investir em inovação em níveis superiores".



Para este ano, a empresa espera atingir uma facturação entre 80.600 e 81.400 milhões de dólares (65.779 e 66.431 milhões de euros).



Prevê ainda finalizar o ano com um crescimento operacional entre 3,5% e 4,5% e espera ter um lucro ajustado por acção entre 8,0 e 8,20 dólares.