Não posso começar este meu comentário sobre aquela que será a 40ª edição do Rali Dakar sem antes manifestar o meu desalento com as notícias dos últimos dias. Portugal já estava privado do concurso de Hélder Rodrigues operado a um joelho. Mário Patrão operado de urgência na véspera da passagem de ano também ficou de fora num ano em que integrava a equipa oficial da KTM. Paulo Gonçalves, fortíssimo candidato à vitória, partiu para o Perú em dúvida depois de um acidente nos treinos. O Shakedown veio confirmar o pior cenário. É mau demais.

A comitiva portuguesa de quem muito se espera sempre, fica assim reduzida a apenas dois pilotos: Joaquim Rodrigues, o quarto português integrado numa equipa oficial e Fausto Mota. Sem Paulo Gonçalves também a Honda perde um dos seus trunfos na luta com a fortíssima armada da KTM invencível há mais de uma década.





Joaquim Rodrigues (à esquerda)

Nos carros destaco naturalmente o regresso de Carlos Sousa que sem poder ter ambições de lutar pelos primeiros lugares certamente irá justificar a razão porque a Renault foi requisitar os seus serviços. Por outro lado, a presença de André Villas-Boas é uma daquelas situações que vai permitir a Portugal e ao próprio Dakar chegarem a outras pessoas e a um espaço noticioso muito importante. Com o experiente Ruben Faria a seu lado irá seguramente ter uma experiência fantástica.

Este ano é também marcado pela estreia de uma formação portuguesa na competição destinada aos SSV que competiram autonomamente pela primeira vez no Dakar 2017. Pedro Mello Breyner, aos comandos de um Yamaha, será acompanhado por Pedro Velosa. É uma dupla que me diz muito. Foi com os irmãos Mello Breyner que me estreei no todo-o-terreno e o Pedro Velosa conquistou comigo um dos sete títulos no nacional de TT. Vão fazer a experiência para que de futuro seja por esta via que mais portugueses venham a participar no Dakar.





Pedro Mello Breyner e Pedro Velosa

No ano em que o Dakar celebra a sua 40ª edição a competição auto promete ser muito animada. Na hora da despedida a Peugeot apresenta-se como grande favorita. Para Sebastien Loeb poderá ser a última oportunidade, nos tempos mais próximos, de chegar à vitória, mas terá como fortes adversários os seus companheiros de equipa Stephane Peterhansel e Carlos Sainz, assim como o fortíssimo Nasser Al-Attiah que lidera a armada da Toyota.





Nasser Al-Attiyah no Dakar



É bom também não esquecer Nani Roma que está de regresso à Mini.





A Mini no Dakar

Todas as categorias somadas serão quase 400 o número de inscritos este ano num Dakar que nasceu na Europa, mais concretamente em França e se espalhou. Envolveu cada vez mais europeus. Chegou aos países orientais, nomeadamente aos Japoneses, principais construtores dos veículos todo-o-terreno da época. A mudança para a América do Sul, depois de três anos fantásticos a partir de Portugal trouxe novas mudanças mas o espírito e a grande força da prova manteve-se.

Esta edição será composta por 14 etapas onde os pilotos terão de cumprir mais de 8 mil quilómetros um pouco mais de metade dos quais serão ao cronómetro. Uma prova que promete ser especialmente dura. As cinco primeiras etapas serão compostas quase exclusivamente de dunas a sul de Lima. O dia 12 será o dia de descanso em La Paz (Bolívia) e depois, até ao final, a acontecer em Córdoba (Argentina) os concorrentes terão de disputar ainda mais 8 etapas! Estou expectante.

O factor altitude

Mas nem só de competição vive o Dakar. Outros pormenores, de bastidores, existem e bem curiosos, como é o caso das etapas que se disputam na Bolívia e que têm de ser cumpridas em altitude. Este ano a entrada na Bolívia tem lugar a dia 6 de Janeiro. A exigência será grande e longe de se pensar que as dificuldades apenas incidirão nos menos bem preparados, porque todos vão ser condicionados por esta situação. O ano passado, o francês Pierre Alexandre Renet, terminou cheio de dores de cabeça.

Em altitude temos de estar conscientes que estamos mais debilitados fisicamente. Como o nosso corpo não vai reagir da mesma forma, sob pena de nos conduzir a um estado de exaustão física tal que decerto iria prejudicar o nosso desempenho na prova. O que é certo é que a maioria dos principais pilotos faz uma preparação específica para a altitude. O Hélder Rodrigues que durante cinco anos preparou o seu Dakar em altitude, em câmara, decidiu, em conjunto com o seu preparador físico, não o fazer o ano passado porque, pela experiência dos anos anteriores, o seu corpo adapta-se bem à altitude. Já Paulo Gonçalves costuma utilizar uma tenda de climatização para poder simular as condições que vai encontrar neste tipo de etapas.

A navegação - ferramenta indispensável

Um outro aspecto a ter em conta e que considero imprescindível para concretizar com sucesso uma prova como o Dakar, com a exigência que lhe confere, é a navegação.

Alguns dos pilotos agora de top no Dakar também se estrearam, sem saberem nada de navegação. Recordo-me que no primeiro Dakar que partiu de Portugal estávamos a trabalhar no road book quando fazíamos a travessia de barco para Marrocos, a tentar perceber o que iríamos encontrar no dia a seguir, uma novidade para todos. O Hélder Rodrigues que tinha ganho as especiais cá em Portugal e partia em primeiro para a etapa, dizia que não estava a marcar o road book porque não o sabia ler. Rimo-nos e perguntámos como é que ele ia fazer. Vou arrancar e vou parar. Quando vier outro concorrente vou atrás dele, respondeu ele. Outros tempos.

A chegada ao bivouac

Uma outra questão que é as vezes algo polémica prende-se com os bivouacs (acampamento onde os pilotos pernoitam antes de partir para a etapa do dia seguinte). A chegada ao bivouac é sempre um momento muito aguardado pelos pilotos. Quando o Dakar se disputava no continente africano a chegada ao bivouac significava poder comer. Quando o Dakar passou para a América do Sul, em 2009, as condições melhoraram, há mais oferta, há maior e melhor acesso a comida nas ligações, há comércio, há vida.

É que cada vez se vê mais pilotos a levarem os seus própris meios (caravanas, etc.) para evitar deslocações. Estão ali perto do bivouac é tudo bem mais acessível. Lembro-me perfeitamente de tomar banho num balde quando o Dakar se disputava em África. Na América do Sul quando conseguia terminar as etapas mais cedo ia para bons hotéis com piscina e ar condicionado, o que em África era impensável.

A ajuda que não me faltou

Tanto o Carlos Sousa como o Nasser são óptimos exemplos de quem está sempre disposto a ajudar os novos pilotos, com pouca experiência e, para mim, é fundamental para o desporto e para a modalidade. Aquele que é mais próximo de mim é o Nasser, falamos regularmente. Cheguei a ter também alguma proximidade também com o Stephane Peterhansel e com o Carlos Sainz. Por seu lado, o Carlos Sousa foi o meu grande suporte inicial. Quando eu comecei no todo-o-terreno, o Carlos Sousa era um livro aberto para mim. Poder contar com a sua experiência para me ajudar quando eu na altura era apenas um miúdo foi muito importante. Depois, claro está, trata-se de uma competição e cada um tem de fazer o seu trabalho nesse sentido, é imperativo estarmos apostados em vencer, mas entre colegas da mesma equipa, que estão a trabalhar para um bem comum, não tem de haver jogos.

Não há bela sem senão

É óptimo poder rolar e poder cumprir todos os sectores selectivos dando o melhor de nós quanto pilotos. É adrenalina pura e dura. A contradição: ter de cumprir com o dissabor das ligações. Este ano são mais de 4000kms de ligações em 14 dias de competição. São muito quilómetros....As ligações são muito longas e muitas vezes maiores que a respectiva etapa, são longas horas dentro do carro, a uma velocidade reduzida. Valha-nos alguma música para descontrair do passar das horas que parecem teimar em não passar.

Acompanhem esta grande aventura e torçam pelos portugueses.

Um abraço

Miguel Barbosa