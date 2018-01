Uma semana depois de ter surfado uma onda que se calcula ter 35 metros, Hugo Vau voltou à Nazaré. Foi na passada terça-feira, dia 23, mas as ondas estavam pequenas e não chegou a entrar na água. "Fiquei lá junto ao farol, a olhar para o mar, a relembrar aquilo que aconteceu na quarta-feira" [dia 17], contou o surfista à SÁBADO.





Se a World Surf League reconhecer a dimensão da onda gigantesca, Hugo Vau bate o recorde mundial de Garrett McNamara, que em Novembro de 2011 surfou na Nazaré uma onda de 23,77 metros. Hugo e McNamara foram pioneiros a surfar ondas gigantes na Nazaré, e o norte-americano, que não esteve em Portugal na semana passada por estar a filmar um documentário nos EUA, já ligou ao português. "Deu-me os parabéns e disse que estava muito orgulhoso de mim. Ele já viu o meu vídeo e disse-me que são ondas assim que o fazem querer voltar cá, porque em sete anos ele só tinha visto uma onda daquela dimensão uma vez, no primeiro diz em que chegou à Nazaré".

Sem previsão de ondas grandes até ao final da próxima semana, Hugo Vau tem aproveitado para descansar ("após três semanas muito intensas no mar", o que até o levou a emagrecer). E também dedicou algum tempo a outras questões fora do surf. "Tenho dado muitas entrevistas e tenho aproveitado para cumprir compromissos com patrocinadores", conta.



A presença nas televisões para falar da onda gigante já lhe trouxe muito fama, ao ponto de ser abordado constantemente por pessoas que lhe dão os parabéns. "Aqui em Lisboa, aconteceu-me em dois ou três restaurantes onde fui. E na Nazaré também tenho sido muito felicitado, mas lá é diferente, toda a gente me conhece. Há pessoas que saem das lojas para me virem cumprimentar na rua. Para elas é um orgulho, até pelo facto de ter sido um português a surfar a maior onda do mundo", conta.





Durante uma hora de conversa com a, Hugo Vau, de 40 anos, lembra como foi a emoção de descer um monstro de água a 65 km/h, fala dos acasos que levaram àquele momento mágico e recorda a sua ligação ao mar, que começou pelo bodyboard, com 5 anos, e só incluiu o surf a partir dos 17, quando conseguiu juntar dinheiro para comprar a sua primeira prancha.

No dia em que surfou a onda de 35 metros, estava sozinho na água?

Foi um dia complicado, estava muito vento, um mar muito grande. Ficámos, eu e o Alex Botelho, com quem fiz equipa, umas 3h30 na Praia do Norte, mas esta onda rebentou num sítio diferente, não foi em frente ao farol. Normalmente surfa-se da linha do farol para norte, mas esta onda foi mais a sul. Eu estava a tentar entrar nas ondas, mas não conseguia por causa do vento. As restantes equipas chegavam lá, olhavam para nós e perguntavam: ‘O que é que vocês estão aqui a fazer?’ As condições estavam mesmo más, mas eu e o Alex temos treinado nestas condições adversas. Passamos lá horas a insistir, a insistir, havia equipas que iam e vinham, chegou a haver equipas que foram lá três vezes e voltaram ao porto de abrigo, até que a certa altura o nosso videógrafo e fotógrafo, o Jorge Leal, a pessoa que está em terra e nos chama pelo rádio para as ondas e nos diz onde nos devemos situar, disse-nos que tinha visto uma onda a rebentar neste sítio e mandou-nos para lá.

Mais para sul do farol?

Sim. Esperamos, eu primeiro puxei o Alex para uma onda, que não foi tão grande, talvez de 12, 15 metros. E então quando eu fui rebocado apareceu essa onda enorme, monstruosa. Aliás, o Jorge Leal avisou-nos que vinha lá um set, um conjunto de ondas, e fomos direito a ele. Tive a felicidade de apanhar a segunda onda, que era a maior de todas, e de a conseguir surfar bem.

As ondas grandes são medidas pela World Surf League. A homologação deve ser anunciada em Março e Hugo Vau acredita que vai bater o recorde de McNamara

Então foi o único a surfar nesse dia?

Não, o Alex também surfou, depois ele puxou-me a mim, e antes também houve um espanhol que apanhou uma onda, mas muito mais pequena. Esta onda foi peculiar, até porque é uma coisa muito comum na Nazaré, que é quando duas ondas se juntam no timing certo e formam uma onda quase com o dobro do tamanho daquelas que estão a rebentar, e foi isso que aconteceu na minha.

Ou seja, foram duas ondas que se juntaram?

Sim, que se cruzaram e fizeram aquele pico perfeito, amplificaram o tamanho da onda. A onda fez quase como um triângulo perfeito.

Percebeu logo que era uma onda gigante?

Pelo sítio onde estava, percebi que era uma onda maior do que aquelas que normalmente surfamos na Praia do Norte. E eu estou habituado à Praia do Norte, porque há sete anos que passo lá todos os Invernos. Quando comecei a descer a onda, fiz uma trajectória para me situar na parte mais crítica, que isso era importante também a nível de avaliação. Fiz essa trajectória, fiquei de frente para a onda e percebi que era monstruosa.

Como é a experiência? É como descer um prédio de 12 ou 15 andares?

Sim, se tiver 35 metros, como se prevê. Mas é difícil, porque está atrás de nós, só depois nas fotografias é que dá para perceber a verdadeira dimensão.

Quando está na onda não se olha para trás?

Claro, a velocidade é tanta… e a água parece lisa cá de fora, mas não é, tem ressaltos, e temos de ir com muita atenção para compensar todos os ressaltos do mar e tentar não cair.

A sensação é a de descer uma parede?

Sim, embora não tão vertical. Chamamos ao acto de descer uma onda o drop, e esta onda foi mesmo um drop interminável, a uma velocidade incrível, porque normalmente andamos ali nos 55 ou 60 km/h, mas desta vez senti que ia mais rápido do que alguma vez tinha ido, de certeza que ia a uns 65 km/h.

E o medo, pensa-se nisso na altura?

O respeito pelo mar, isso há sempre, tenha a onda 30 centímetros ou 30 metros. Agora o medo… Se estivermos concentrados naquilo que estamos a fazer não há espaço para haver medo. Temos um lema que é PCP (present, connected, protected). Se estivermos conectados ao presente, se não recordarmos as situações menos boas que tivemos no passado, como uma queda numa onda grande, e se não pensarmos naquilo que nos pode acontecer no futuro, se estivermos mesmo a viver o presente, estamos protegidos e não há espaço para o medo. Outro truque que tenho é encher o cérebro de gratidão, agradecer por aquilo que tenho, pela vida que tenho, por ter saúde, e por poder estar no mar, que é o sítio onde eu mais gosto de estar. E se pensarmos nisso, o medo não consegue entrar.

Hugo Vau e Alex Botelho. Foi ele que o rebocou, com a mota de água, até ao topo da onda gigante

Já teve algum susto?

Já tive sentimentos muito intensos, mas, eventualmente nos salvamentos sinto mais pressão do que se for eu a surfar uma onda, porque aí se eu cair as consequências recaem sobre mim, mas se eu falhar um salvamento a um colega meu, as consequências são para ele, e eu não me sinto nada bem com isto. Se repararmos, o medo faz-nos tomar muitas vezes decisões erradas, portanto não pode haver espaço para medo, tem de se fazer tudo com muita calma e da forma mais consciente e mais precisa possível.

Mas já lhe aconteceu numa onda de 10 ou 15 metros estar a por-se em pé e cair e ficar enrolado nela?

Já. Isso está sempre a acontecer. Já levei com muitas ondas grandes em cima, até maiores de 15 metros, às vezes até mais do que uma, porque já se sabe que normalmente depois daquela onde se cai ainda se leva com mais duas ou três que vêm atrás. Por vezes, entre as ondas temos só uns segundinhos para respirar, e até às vezes há a hipótese de ficarmos duas ondas debaixo de água, que é uma situação mais complicada, mas para a qual temos de estar preparados, por isso é que há treinos de apneia e meditação. No fundo, o que distingue entre passar um bom ou mau momento é a perspectiva como se encaram as coisas, porque as quedas, levar com as ondas, isso faz parte do surf. Posso até dizer que já houve quedas em que quando vim à superfície me senti mais vivo do que a surfar uma onda, porque o facto de uma pessoa passar por toda aquela situação e depois sentir que sobrevive é realmente especial. Porque quando vamos para uma onda destas há toda uma sensação de desconhecido, ficámos completamente nas mãos da natureza, o mar pode dar-nos uma pancada tão forte que podemos ficar inconscientes, podemos partir qualquer coisa. É sempre uma viagem para o desconhecido, e quando sobrevivemos e voltamos à superfície é uma sensação maravilhosa.

Quando cai na onda, o melhor que se faz é mergulhar?

A onda leva-nos e não temos controlo nenhum sobre aquilo que está a acontecer, temos é de relaxar. Tive uma queda muito, muito grande na Nazaré, em Novembro último, quando o inglês Andrew Cotton se magoou – ele foi apanhado e eu é que o fui lá buscar. Aí uns cinco minutos antes, dei uma queda muito grande, mas tive tempo para enrolar o corpo, como quando fazemos aquelas bombas para saltar para a piscina, para que a onda não me partisse ao meio. Tive essa consciência, e se calhar por isso é que não me magoei, mas normalmente quando levamos com uma onda em cima perdemos totalmente o controlo, pelo menos fisicamente. O único controlo que se pode ter é psicológico, é manter a calma, porque a força de uma onda é tão grande que faz o que quer do corpo de uma pessoa.

"Por vezes, entre as ondas só temos uns segundinhos para respirar. Levar com as ondas faz parte do surf"

Além da Nazaré, costuma surfar ondas grandes noutros sítios?

A primeira vez que fui atrás de ondas grandes foi em 2003. Fui para o México, fui para lá testar os meus limites. Mas tendo nós as maiores ondas do mundo na Nazaré, deixa de fazer sentido estar a ir para outro lado. E foi isso que aconteceu desta vez. Tinha um convite para ir para Mavericks, nos EUA, gravar para o canal dos Jogos Olímpicos, ia filmar um documentário com o Garrett McNamara, tinha as despesas todas pagas, etc, mas recusei. É que havia a previsão de uma ondulação muito grande para a Nazaré, e expliquei-lhes que depois de sete anos há espera de uma ondulação destas não podia voltar as costas à Nazaré.

Fez a opção certa.

Sim. Na Europa, também gosto muito de ir à Irlanda, a um local que se chama Mullaghmore. E ainda há duas semanas fomos a França, a um local que se chama Belharra, perto de Biarritz. Só para terem a noção das aventuras que às vezes fazemos, fui até lá com o Alex Botelho, o Jorge Leal e o Jamie Mitchell [australiano que ganhou o Nazaré Challenge em 2016, uma etapa do Mundial de ondas]. Fomos nove horas a conduzir para lá [Belharra], estivemos três horas dentro de água, nem sequer apanhamos grandes ondas, e depois fizemos mais nove horas para regressar a Portugal.

Vive nos Açores. Também aproveita lá as ondas grandes?

Sim. Eu agora passo lá os meses de Verão. Antes estava lá mais tempo, mas depois tudo começou a acontecer na Nazaré. No início, aí em 2011, 2012, 2013, só ficava na Nazaré em Outubro e Novembro. Naquela altura, eu, o Garrett [McNamara] e o Andrew Cotton estávamos lá completamente sozinhos. Erámos nós e aquelas ondas gigantes, até que conseguimos mostrar a Nazaré ao mundo e os surfistas começaram a aparecer. E com toda esta mudança comecei a ter de passar cada vez mais tempo na Nazaré e agora só estou nos Açores no Verão. Mas os Açores continuam a ser o meu refúgio, o sítio onde procuro ter paz de alma e descanso. E também é um excelente sítio para treinar, porque a natureza é muito forte, muito poderosa, e é possível passar muito tempo no mar, pela proximidade e pelas condições. Mudei-me para lá há oito anos, mas já vou regularmente aos Açores há 19 anos.

E há lá ondas grandes?

Sim, também tem algumas, é preciso conhecer. É um segredo para ir revelando aos poucos.

Onde é que costuma ir?

No grupo central, mas em São Miguel também há ondas grandes.

Vive nos Açores, na ilha Terceira, há oito anos. "Os Açores são o meu refúgio, o sítio onde procuro ter paz de alma"

Onde é que vive?

Em Porto Moniz, na Terceira. É uma ilha muito tranquila, as pessoas não a relacionam tanto com aquela beleza e exuberância dos Açores, mas também é muito bonita, é uma ilha mais de paisagens interiores e não tanto de litoral.



Tem uma empresa de expedições marítimas lá?

Agora já não. Tinha com a minha namorada, mas separámo-nos há um ano e meio e como a imagem da empresa estava muito ligada aos dois não fazia sentido continuar. Reformulei o conceito de negócio, e agora além de trabalhar com o Turismo dos Açores também estou a ver se faço alguma coisa cá no continente, especificamente na Nazaré, mas para já não quero falar disso.

Nos Açores, também fazia pesca?

Sim. Eu adoro estar no mar, não importa se é num barco, numa prancha, adoro caça submarina e fazer pesca. A minha aventura na altura começou com um barco de madeira que comprei, e que deve ter uns 75 anos. Recuperei-o e comecei a fazer pesca profissional e também passeios turísticos, para complementar a pesca, porque a pesca é muito engraçada mas é quando se apanha peixe.

Porque é que se mudou para os Açores?

Principalmente pela qualidade de vida, pelo descanso, pela forma como ainda se pode viver tranquilamente. Posso deixar as portas de casa abertas, aliás, conheço lá um senhor que há 15 anos que deixa sempre a chave na ignição do carro. Foi por causa dessa qualidade de vida. E também porque gosto muito das paisagens, das pessoas, é tudo pacato. Podemos estar a ver uma baleia e passado meia hora podemos estar dentro de um vulcão, consegue-se aproveitar mais o dia.

É possível viver do surf?

Não gosto de depender só do surf, porque nunca se sabe o dia de amanhã. Pode haver uma lesão, pode haver qualquer coisa que me impeça de surfar e gosto sempre de ter a minha independência. Claro que isto foi tudo crescendo aos poucos, a exposição mediática foi aumentando e com isso o interesse dos patrocinadores acabou por surgir. Actualmente tenho a sorte de estar associado a marcas como a Mercedes-Benz, a Prio, o Visit Azores, através do Governo Regional dos Açores. E há outros, mas estes são os principais. E claro que eles também têm todo o interesse em dar-me as melhores condições para que eu, enquanto atleta, possa ter paz de espírito e possa estar focado no essencial, que é surfar ondas gigantes e preparar-me física e mentalmente para este desafio.

"Não gosto de depender só do surf", diz Hugo Vau. Já foi pescador e organizou passeios turísticos e é patrocinado por marcas como Mercedes, Prio ou o Turismo dos Açores

O que é que acha que esta onda pode significar para si? Pode mudar-lhe a vida?

Enquanto pessoa, de certeza que não vai mudar nada. Mas enquanto atleta poderá realmente ajudar a catapultar a minha carreira e certamente poderei ter um apoio mais sólido da parte dos meus patrocinadores e até conseguir outros. Temos de saber aproveitar as oportunidades, e espero mesmo que o recorde seja homologado pela WSL, seria fantástico, até porque pela primeira vez temos uma equipa 100% portuguesa.

Tinha algum feeling que ia surfar esta onda gigante? Houve vários acasos, como não ir para Mavericks ou insistir em ficar no mar apesar das condições difíceis…

Olhando para trás, e analisando todas as decisões que tomámos, tanto eu como o Alex Botelho, que estava como alternative para o Big Wave Tour, o campeonato do mundo de ondas gigantes, em Mavericks, e que também não foi… realmente há uma quantidade de acasos e de decisões que levaram a que estivéssemos na Nazaré e vivêssemos este momento mágico. É curioso que uma semana antes de apanhar a onda enviei um email ao Garrett [McNamara] a dizer: "Big Mama is gone break". E rebentou mesmo. O feeling… a questão é que eu há 10 anos que olho para as previsões da Praia do Norte e consigo ter um padrão daquilo que poderá ser gigante, fora do normal. E esta ondulação era, sem dúvida. Havia previsão de ondas de 10 ou 15 metros e por isso fomos sendo persistentes, ficámos na água 3h30 e acabámos por ter [às 16h de dia 17 de Janeiro] uma grande recompensa. Falo no plural porque o meu colega de equipa, o Alex Botelho, tem 50% do mérito, foi ele que me puxou para a onda, foi ele que me colocou no lugar certo.

Haver uma boa coordenação é essencial.

Sim. A questão é que o Alex não tinha experiência a conduzir motas de água, e nós só começámos a treinar há um mês e meio. Tentei passar-lhe todo e mais algum conhecimento que eu ganhei nestes últimos sete anos, aliás, 10, porque eu já faço resgates na Praia do Norte desde 2007. E então passamos horas e horas na água e fizemos uma coisa que penso que foi uma boa estratégia, que foi ir para a água muitas vezes com condições tempestuosas, como estavam, aliás, na quarta-feira [17 de Janeiro]. Ele evoluiu imenso e foi um momento de felicidade e também de persistência. E, claro, também tivemos o mérito de estar ali na altura certa e no sítio certo. Foi isso tudo junto e também a amizade. Porque a amizade é que faz com que as coisas aconteçam. A questão é: os recordes dependem da avaliação dos outros, de pessoas que nem sequer sabemos quem são; os recordes vão e vêm; o mediatismo também vai e vem; agora, o sentimento que nós ganhamos enquanto amigos, isso vai ficar guardado dentro de nós para toda a vida. E o sentimento que tivemos ali depois de surfar aquela onda, isso certamente nunca ninguém nos vai pode tirar, e isso é que nos dá satisfação e nos enche a alma.

Começou a surfar com que idade?

Não tenho ninguém na família ligado ao mar, e eu aí com 5 anos ia com os meus pais para a Praia Verde, perto de Monte Gordo… havia aquelas pranchas de esferovite e eu ia para dentro de água com uma, passava ali horas a chapinhar com a prancha. Depois, com 11 ou 12 anos pedi uma prancha de surf no Natal, mas como naquela altura não havia muito dinheiro e as coisas eram caras, os meus pais deram-me uma prancha mas foi de bodyboard. Eu na altura fiquei triste, mas o meu pai disse-me: ‘Isto também dá para ires para o mar’, e foi o que eu fiz, comecei pelo bodyboard.

Começou a surfar com 17 anos. "Na altura, o surf não era bem aceite. Mas depois, com os Morangos com Açúcar, isso tornou-se moda"

Antes, também fez natação?

Sim, até aos 17 anos fiz natação de competição no Clube Tap, em Lisboa, e no GES Loures, o meu treinador era o Vasconcelos Raposo, um grande treinador cá em Portugal, é a ele que eu devo o sentir-me tão à vontade no mar, por tantos quilómetros e horas que passei a nadar. Com 17 anos, também já estava um bocado saturado de nadar fechado numa piscina, juntei dinheiro e comprei a minha primeira prancha de surf e troquei a piscina pelo mar. Tenho 40 anos, por isso levo 23 de surf. Mas nessa altura fazer surf não era como agora, toda a gente nos olhava de lado, tipo, lá vêm estes que querem é ir para a praia e não fazerem nada o dia inteiro. O surf não era um desporto social bem aceite. Aliás, eu entrava num autocarro com uma prancha e ficava tudo a olhar de lado. Ainda me lembro dos tempos em que se ia do Areeiro [Lisboa] para a Costa de Caparica e só eram permitidas duas pranchas por autocarro. Quem não entrava nessa camioneta tinha de esperar 45 minutos até à próxima. Se nós chegávamos à paragem e víamos lá 8 ou 9 pessoas com pranchas, voltávamos para trás, porque só íamos chegar à praia às 5h da tarde. Nessa altura era tudo muito mais difícil, era preciso ter mesmo muito gosto, mas depois com os Morangos com Açúcar isto deu uma grande volta e tornou-se na moda que é. E ainda bem, os miúdos hoje têm um grande apoio dos pais e com 4 ou 5 anos já estão na água com prancha.

Quando ia para a Nazaré, no início, com McNamara e Andrew Cotton, eram vistos como maluquinhos?

Comecei a fazer town in surf [surf de ondas gigantes] em Portugal, e fui o primeiro, depois de ter ido ao México, em 2003… Via lá o pessoal a ser rebocado pelas motas de água, nunca tinha visto isso e achei graça, até pelo tamanho das ondas que eles apanhavam. É curioso porque sempre fui contra as motas de água, achava que aquilo não era bom por andar perto da praia no meio das pessoas, poluem, fazem barulho, incomodam as pessoas.. Mas vim do México e tendo em conta este tipo de desporto, até porque podemos ir para sítios mais afastados, cheguei cá e comprei uma mota de água. Mas depois não tinha prancha, porque cá não havia ninguém que soubesse fazer aquelas pranchas, com footsteps (apoio para prender os pés), e então passadas umas semanas voltei ao México e comprei lá uma prancha dessas.



E onde é que começou, cá em Portugal?

Comecei na zona do Bugio, a seguir ao estuário do Tejo. Era rebocado lá para o meio por uma mota de água, na altura levávamos um telemóvel enrolado num saco de plástico, para podermos comunicar com quem estava em terra. Hoje em dia temos rádios e tudo e mais alguma coisa, mas na altura era assim, estávamos ali completamente sozinhos e até era uma coisa um bocado inconsciente. Mais tarde fui viver para o Baleal e aí também apanhava ondas grandes. Na altura não havia informação nenhuma, era por tentativa e erro, e foi assim que as coisas foram evoluindo. A seguir [2007] fui para a Nazaré. No princípio as pessoas achavam que era impossível surfar aquelas ondas, mas com o tempo foram vendo que era possível e realizável, e hoje é visto como um desporto espectacular e que envolve toda a gente.