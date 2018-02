O FC Porto segurou hoje a liderança da I Liga portuguesa de futebol, ao golear em casa o Rio Ave, por 5-0, em jogo da 23.ª jornada.Depois de ter sofrido uma derrota por números iguais frente ao Liverpool, na Liga dos Campeões, o FC Porto venceu no Estádio do Dragão com golo de Sérgio Oliveira (02 minutos), Soares (22 e 84), Marcelo (34, na própria baliza), e Marega (72).Os 'dragões' passaram a somar 58 pontos, mais dois do que o Benfica, a três dias de disputarem a segunda parte do jogo da 18.ª jornada, com o Estoril Praia, interrompido ao intervalo quando os estorilistas venciam por 1-0. O Rio Ave, que sfreu a terceira derrota nas últimas quatro ronda, segue no quinto posto, com 36 pontos.