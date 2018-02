O futebolista mexicano Jesus Corona foi operado a uma fratura num dedo da mão esquerda, enquanto o brasileiro Alex Telles vai começar a fazer tratamento conservador a uma entorse do joelho esquerdo, informou hoje o FC Porto.Alex Telles lesionou-se no joelho esquerdo na terça-feira durante o triunfo sobre o Estoril Praia (3-1), tendo sido reavaliado hoje, com os exames a revelarem uma entorse de grau 1, a menos grave.Também no jogo com o Estoril Praia, Corona lesionou-se na mão esquerda e foi hoje operado com sucesso à fratura de um dedo.Os 'dragões' não adiantaram o tempo de paragem dos dois jogadores, que se vão juntar na sexta-feira à restante equipa, que está no Algarve a preparar a visita ao Portimonense, da 24.ª jornada da I Liga de futebol.Além de Alex Telles e Corona, também constam do boletim clínico Ricardo Pereira, sujeito a tratamento e trabalho de ginásio, Danilo, submetido a tratamento e trabalho de ginásio, e Aboubakar, que fez treino condicionado e trabalho de ginásio.Os 'dragões' voltam a treinar na sexta-feira, novamente em Lagos, quartel provisório da equipa azul e branca até ao jogo com os algarvios.O FC Porto, líder destacado da I Liga com cinco pontos de avanço sobre os rivais Benfica (segundo) e Sporting (terceiro), visita o Portimonense (décimo), pelas 20:15 de domingo, para a 24.ª jornada.