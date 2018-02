David Bolchover andou durante três anos a investigar a vida de Béla Guttmann, o treinador húngaro que conseguiu, em 1961 e 1962, levar o Benfica a conquistar os seus dois únicos títulos europeus. Consta que Guttmann, furioso por não lhe darem o aumento de 65% que achava merecer após os triunfos na Taça dos Campeões Europeus, foi para o Uruguai treinar o Peñarol, campeão sul-americano, e exclamou: "Nem daqui a 100 anos o Benfica voltará a ser campeão europeu". Uma maldição que dura há 56 anos (depois disso, o Benfica já chegou por oito vezes a finais europeias, tendo perdido todas).Este é um dos mais famosos episódios da vida de Béla Guttmann, que para muitos foi o precursor dos treinadores-estrela, ao estilo de José Mourinho ou Pep Guardiola, e está em destaque no livro Béla Guttmann – de sobrevivente do Holocausto a glória do Benfica, escrito pelo jornalista inglês David Bolchover e que chega às livrarias portuguesas esta terça-feira, dia 20 de Fevereiro (da editora Oficina do Livro).Em entrevista à, Bolchover admite que a história de Guttmann (morreu em 1981) é "a mais incrível do mundo de futebol". A investigação levou-o a Viena, Budapeste e Lisboa (conversou com os antigos jogadores José Augusto e Simões, que foram treinados por Guttmann no Benfica na década de 1960). Falou ainda com dois dos sobrinhos do técnico, Imre e Pál, que o ajudaram a perceber o que aconteceu a Guttmann durante a II Guerra Mundial, quando escapou aos nazis escondido num sótão em Budapeste e não refugiado na Suíça, como se pensava inicialmente.

Porque decidiu escrever um livro sobre Béla Guttmann?

Não consegui resistir. Para mim, a história de Béla Guttmann é a mais incrível do mundo do futebol. À medida que fui pesquisando e descobrindo coisas, mais incrível se tornou. Tornou-se numa paixão e numa obsessão para mim.



Quanto tempo durou a pesquisa para o livro?

Demorei três anos. Houve assuntos da pesquisa pelos quais tive de esperar bastante tempo.



No livro, refere um artigo acerca do Hakoah Vienna [clube formado apenas por jogadores judeus, onde Guttmann se refugiou para escapar ao Terror Branco na Hungria], em 1926, que aponta as características do médio Guttmann. Na sua pesquisa, deslocou-se a Viena?

Sim, estive em Viena, Budapeste e Lisboa.





Guttmann (a apertar os atacadores) na equipa só de judeus do Hakoah Viena, onde jogou entre 1922 e 1926

Como descobriu que Guttmann foi para os EUA em 1938, antes da invasão nazi de Viena?

Fiz pesquisa sobre o nome Guttmann num site de genealogia. E um dos resultados dava conta da chegada de um treinador de futebol com o nome Béla Guttmann a Nova Iorque a 2 de Março de 1938. Contactei os Serviços de Imigração dos EUA para obter mais informações e 18 meses depois recebi cópias do documento de autorização de residência permanente de Guttmann nos EUA em 1938.

Durante a II Guerra Mundial, Béla Guttmann escapou aos nazis escondido num sótão do irmão de Mariann, a futura mulher do treinador. Como foi descobrir que afinal ele não fugiu para a Suíça, como era ponto assente. Descobriu isso com a ajuda dos sobrinhos dele, Imre e Pál?

Logo que comecei a pesquisa, escrevi ao departamento governamental suíço responsável pela informação sobre os judeus ali acolhidos durante a II Guerra. Eles responderam-me que não tinham quaisquer registos sobre Béla Guttmann. É incrível como, ao longo de todos estes anos, nunca ninguém se lembrou de ir verificar isso. Foi então que percebi que havia uma história desconhecida, um mistério sobre o que aconteceu realmente a Guttmann durante o Holocausto.



Quais foram os passos seguintes na sua pesquisa?

Mais tarde encontrei uma entrevista de Guttmann, publicada na Hungria pouco antes da sua morte, em 1981, na qual ele fala da sua humilhante e brutal experiência num campo de trabalhos forçados, em 1944. De forma notável, ele escapou desse campo pouco antes das pessoas que ali estavam serem enviadas para os campos de extermínio nazis. Depois, em 2015, surgiu uma entrevista com Pál Moldoványi, o sobrinho da mulher de Guttmann, Mariann. Esta entrevista serviu para juntar as peças que faltavam acerca do período do Holocausto. Para mim, como biógrafo, esta foi uma descoberta muito excitante. Descobri que Guttmann passou grande parte do ano de 1944 escondido num sótão por cima do salão de cabeleireiro de Pál Moldován, o irmão de Mariann.



Falou com Imre, um dos sobrinhos de Guttmann. Esteve com ele no Brasil?

Não. Falei com ele várias vezes, mas pelo telefone. Estive para visitá-lo em Budapeste, quando ele esteve na cidade, mas ele ficou doente e acabaria por regressar ao Brasil. Ele tem actualmente 87 ou 88 anos.





David Bolchover com Simões, no estádio da Luz, junto à estátua de Guttmann. Durante a investigação, o autor deslocou-se a Lisboa, Viena e Budapeste

Em Portugal, encontrou-se com Simões e José Augusto?

Encontrei-me com Simões no estádio da Luz. Ia encontrar-me também com José Augusto, mas houve um imprevisto e ele cancelou. Mas mais tarde falei com ele pelo telefone, com a ajuda de um amigo meu que fala português. Ter contactado com eles e ter recebido as memórias destas grandes lendas foi muito importante para mim. Eles também me ensinaram muito sobre Guttmann como treinador e como homem.



Investigou o que aconteceu à família de Guttmann desde a ocupação nazi. Como é que descobriu que o irmão dele, Ármin, afinal não morreu em Auschwitz, como se suspeitava?

Esse era um outro falso mito, de que o irmão de Guttmann, Ármin, tinha morrido num campo de concentração em 1945. Houve uma pessoa que me enviou detalhes biográficos de Ármin (a data de nascimento e a a data da morte, em 1945). Mas uma empresa húngara de pesquisa judaica que eu contratei descobriu que esse deveria ser outro Ármin Guttmann (encontraram a certidão de nascimento da irmã de Béla, Szeren, e era apenas seis meses após o nascimento de Ármin, o que seria impossível). Mais tarde, falei com Imre e ele contou-me que o verdadeiro Ármin sobreviveu a um campo de trabalhos forçados e regressou a Miskolc, no Norte da Hungria, após a II Guerra. Contactei a comunidade judaica de Miskolc, que me confirmou esse facto e enviou-me uma foto da sepultura de Ármin. Na verdade, ele morreu em 1975, e era um conhecido professor de dança na cidade. O seu filho Ervin é que foi morto em Auschwitz.



No seu livro, cada capítulo começa com um episódio da história dos judeus durante a II Guerra. Porque é que decidiu fazer isso?

A história de Guttmann reflecte a história dos judeus de duas maneiras. Primeiro, ele viveu em 14 países, reflectindo a errância dos judeus ao longo dos séculos. Segundo, os episódios de Guttmann de estar perto da morte são semelhantes aos ecos de sobrevivência dos judeus no século XX em particular. O sucesso de Guttmann depois da II Guerra é o maior regresso pessoal da história do futebol. E a história dos judeus depois da II Guerra é também o maior regresso nacional na história da humanidade.



E essas duas histórias vão-se interligando?

Essas duas histórias incríveis – a pessoal e a nacional – vão-se interligando ao longo do meu livro. Estas terríveis histórias de perseguição e assassinato dos judeus europeus revelam o que Guttmann teve de lutar para alcançar os feitos que conseguiu. Servem para dar perspectiva aos seus feitos. Ele era um judeu que conseguiu ultrapassar as maiores adversidades. Em 1920, ele assistiu e provavelmente experienciou perseguições em Budapeste. Em 1938, teve de fugir de Viena. Em 1939, perdeu o seu trabalho no Újpest, na Hungria, por ser judeu, apesar de ter conquistado dois troféus. Em 1944, grande parte da Europa queria-o morto por ele ser judeu. O seu pai e a sua irmã foram assassinados pelos nazis. Mas em 1961 e 1962 ele ganhou o mais prestigiante e importante troféu desportivo desse mesmo continente europeu [a Taça dos Clubes Campeões Europeus, pelo Benfica]. Guttmann é muitas vezes descrito como "húngaro", mas esta descrição é insuficiente. Ele é judeu. Não podemos entender Guttmann se evitarmos este ponto.





Béla Guttmann (esquerda) com o pai, Abraham, e o irmão, Ármin, colega de equipa no Törekvés, o seu primeiro clube

O livro é também um retrato da Europa Central no período pré-nazi e durante a II Guerra Mundial?

Espero que o meu livro possa ser lido como um livro de futebol, ou como um livro de história, ou mesmo como os dois. O meu trabalho como biógrafo foi tentar entender Guttmann. E para conseguir isso, temos de perceber o tempo e os sítios onde ele viveu.



No livro, escreve sobre muitos futebolistas ou dirigentes de clubes mortos pelos nazis, como Eisenhoffer, Löhner-Bede ou Max Scheuer. É uma forma de os homenagear?

Os judeus da Europa Central tiveram uma enorme influência no futebol antes do Holocausto. Muitas das principais figuras do futebol eram judaicas e tiveram uma relação com Guttmann, nomeadamente jogaram futebol com ele, e por isso apareceram no meu livro. Espero que o livro ajude a perceber essas histórias pouco conhecidas de judeus no futebol. Conhece-se pouco deles porque as pessoas que poderiam contar essas histórias foram assassinadas. É isso que provoca o genocídio – destrói a memória pessoal e colectiva dos povos. Adorava que a UEFA fizesse mais para lembrar os futebolistas judeus na Europa. Na minha opinião, a campanha Não ao Racismo devia abordar o Holocausto, em especial porque o racismo anti-semita continua a ser bem evidente nos campos de futebol europeus, apesar da ausência de judeus. O Holocausto é um exemplo concreto de como o racismo pode destruir jogadores, treinadores e adeptos de um povo ou raça na Europa.





Guttmann em digressão com o Honved, em 1956, na companhia de Sándor Kocsis (ao centro) e de Ferenc Puskás

Guttmann praticamente nunca fala sobre o Holocausto. O mesmo acontece com o acidente de carro que teve em Milão, e que provocou a morte a um estudante. Porquê? Acha que ele queria esquecer e esconder o seu passado?

Penso que são duas questões distintas. Na Europa, a seguir à II Guerra, ninguém queria ouvir falar do Holocausto. Muitas pessoas na Europa (não todas, claro, mas muitas) tinham participado no assassinato dos judeus, ficavam felizes por vê-los ser dizimados ou então simplesmente fechavam os olhos aos assassinatos em massa. Guttmann era um homem ambicioso, que queria ter sucesso na Europa. Não lhe interessava estar a causar polémicas e discussões contando as suas experiências. Em 1964, na sua autobiografia, publicada na Alemanha, ele fala dos anos da Guerra em poucas frases curtas. A palavra "judeu" não aparece uma única vez em todo o livro de 80 mil palavras. Mas, afinal, quais eram os seus leitores? Na maioria, alemães e austríacos, homens de uma certa idade. Ele não era estúpido e sabia que tema devia evitar.



E quanto ao acidente de carro, que provocou a morte de um estudante?

O acidente de carro, em Milão, em 1955, é um assunto diferente. E revela como o sistema de justiça, a comunicação social e o conceito de celebridades mudou desde então. O que aconteceria se José Mourinho ou Pep Guardiola conduzissem um carro sem carta e matassem um rapaz? Seria uma história massiva. Mas, nos anos 50, os meios de comunicação praticamente ignoraram-na. E, de igual modo, o corrupto sistema de justiça italiano mal puniu Guttmann. Hoje em dia, as pessoas que se envolvem num acidente desses também não lhes interessa falar disso publicamente. A questão é que a natureza dos meios de comunicação social da altura permitiu a Guttmann permanecer em silêncio sobre esse caso.





Guttmann foi professor de dança em Budapeste e em Viena. O pai e o irmão também tiveram escolas de dança

Não aborda muito a relação entre Guttmann e a mulher, Mariann, e o facto de eles não terem tido filhos. Isso foi uma opção ou não há dados sobre isso?

Um dos maiores problemas que tive para esta investigação foi o facto de não haver filhos ou netos com quem se pudesse falar sobre as questões mais pessoais que envolvem Guttmann. Os sobrinhos, Imre e Pál, dão algumas indicações sobre a relação de Béla e a mulher, Mariann. Aparentemente, o estilo de vida de Béla Guttmann nem sempre seria do agrado dela, o que fez com que regressasse a Viena sozinha algumas vezes. Suspeito que eles não podiam ter filhos. Por causa da guerra (não era permitido aos homens judeus casar-se ou ter relações sexuais com mulheres cristãs na Hungria, durante esses anos) eles casaram-se tarde. Guttmann refere na sua autobiografia que adorava crianças. Penso que a ausência de crianças foi mais uma grande tragédia nas suas vidas.



Guttmann era uma pessoa misteriosa. O seu livro ajuda-nos a conhecê-lo melhor?

Não acho que Guttmann seja um homem misterioso. Quando avaliamos e percebemos os detalhes dos primeiros anos da sua vida, a sua personalidade não nos surpreende. Revelando esses detalhes, espero ter contribuído para eliminar alguns dos mitos que rodeiam Guttmann. De qualquer maneira, ele não precisa de mitos, a sua vida real é mais espectacular que qualquer mito.

Guttmann foi campeão europeu com o Benfica em 1961 e 1962. Em Portugal, também treinou o FC Porto

Qual é o maior mistério sobre Guttmann que ainda permanece?

O maior mistério que permanece é o que aconteceu a Guttmann entre 1939 e 1942. Ele perdeu o seu emprego em Újpest, em 1939, por causa das leis anti-judaicas, e penso que lhe ofereceram um (provavelmente bastante mal pago) emprego como "olheiro" do clube cerca de 1942. Ainda assim, não se sabe o que aconteceu entre 1939 e 1942. Estou convicto que ele permaneceu na Hungria pelas razões que explico no livro, mas tenho fortes suspeitas de que terá vivido em terríveis condições de pobreza durante esses anos. Os judeus foram excluídos da economia nessa altura. Ele já não era novo, tinha cerca de 40 anos. E nessa altura teve de se esconder, teve de ir para o campo de trabalhos forçados, perdeu familiares que foram assassinados. O que ele conseguiu no Benfica apenas 16/17 anos depois é uma inspiração para todos nós.