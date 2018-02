No discurso depois de terem sido conhecidos os resultados da Assembleia Geral do Sporting, Bruno de Carvalho afirmou que esta é uma prova do SCP "pujante, vivo, não há volta atrás neste Sporting". "Que fique claro a partir de hoje, não há volta atrás neste Sporting. Há órgãos sociais que têm a honra de vos servir", começou. "Que fiquem desenganados os nossos rivais que estão todos contentes e que foram oferecer emails. Podem pôr os emails todos publicamente. Nunca seremos a vergonha que eles são, nunca."

"A maioria silenciosa passou a ser a maioria ruidosa, e isso é o Sporting", defendeu.

"Vocês todos pediram para que eu fizesse alterações. Certo. Estou nessa disposição. Mas para fazer aquelas alterações que tenho de fazer, ir menos ao Facebook, expor-me menos, os sportinguistas vão ter de se mobilizar na militância. O primeiro ponto é: a partir de hoje não compramos nem mais um jornal desportivo. Incluo o Correio da Manhã nessa lista", afirmou.

"O segundo ponto de militância dos sportinguistas é: não vejam nenhum canal português de televisão. A não ser a Sporting TV, como é óbvio."

"No dia em que os sportinguistas cumprirem estes pontos, a comunicação social vai respeitar-nos de outra forma, eles vão ter de alterar porque vão ter três milhões e meio de pessoas que não lhes vão ligar", previu Bruno de Carvalho.

Finalmente, a última exigência foi dirigida aos comentadores televisivos: "Que todos, mas todos e aqui há pelo menos dois, que eu tenha visto, que todos os comentadores afectos ao Sporting abandonem os programas de televisão. E que nenhum sportinguista mais aceite, não podemos estar ao lado daquela gente. Que não sujem o nome do Sporting", pediu. "Chega de programas que é só difamar, caluniar, que nenhum sportinguista aceite ser representante de nada em nenhum canal que não seja a Sporting TV, só assim poderemos ser diferentes. (...) Que fique bem claro para todos em casa, não comprem mais jornais, não vejam televisão portuguesa sem ser a Sporting TV, e que os comentadores abandonem aquela vergaonha de cartilheiros e paineleiros."

O presidente do Sporting garantiu ainda que a confiança dos adeptos será "retribuída com esforço, dedicação, e glória porque vocês [os adeptos] merecem". No fim, pediu que os adeptos cantassem "O Mundo sabe que".