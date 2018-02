O tetracampeão Benfica ascendeu hoje, provisoriamente, à liderança da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer em casa o Rio Ave por 5-1, em encontro da 21.ª jornada, que esteve a perder até ao intervalo.

Os ‘encarnados’ saíram no primeiro tempo com uma desvantagem de 1-0, com golo de Guedes, aos nove minutos, mas Jardel, aos 48 minutos, Pizzi, aos 63, Jonas - que chegou ao 25.º golo no campeonato -, aos 71, Rúben Dias, aos 83, e Raúl Jiménez, aos 86, construíram uma goleada e a vitória ao Benfica.

A formação comandada por Rui Vitória passou a somar 50 pontos, os mesmos do Sporting, mas melhor diferença de golos do que os ‘leões’, que jogam domingo no Estoril, e mais um do que o FC Porto, anfitrião ainda hoje do Sporting de Braga.