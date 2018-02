Os tetracampeões somaram a terceira vitória seguida no campeonato.

O Benfica goleou hoje em casa o Boavista, por 4-0, e ascendeu provisoriamente à liderança da I Liga portuguesa de futebol, à passagem da 23.ª jornada.



No Estádio da Luz, depois de Jonas desperdiçar uma grande penalidade (15 minutos), os centrais Ruben Dias (18) e Jardel (44) fixaram o resultado que se registava ao intervalo, enquanto um autogolo de Talocha (77) e um tento Raúl Jiménez (90) completaram a goleada.



Os tetracampeões somaram a terceira vitória seguida no campeonato e passaram a totalizar 56 pontos, mais um do que o FC Porto, que recebe no domingo o Rio Ave e que ainda tem de disputar a segunda parte do jogo 18.ª jornada, com o Estoril Praia, enquanto o Boavista segue no sétimo posto, com 30 pontos.