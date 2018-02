As três primeiras propostas votadas hoje na Assembleia Geral do Sporting reuniram mais de 75% dos votos, como pretendido por Bruno de Carvalho para não sair da liderança do Sporting. Caso tal não acontecesse, os órgãos sociais demitiam-se.

89,55% dos adeptos votaram sim, pela continuidade de Bruno de Carvalho na presidência do clube e dos órgãos sociais.Segundo o Record, 87% dos adeptos votaram a favor da alteração dos estatutos. 87,8% votaram no ponto acerca do regulamento disciplinar.