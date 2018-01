Leões já terão chegado a acordo com o Fluminense. Jogador deve viajar nas próximas horas para Portugal.

A novela Wendel parece ter terminado. De acordo com o Record, o clube "leonino" já chegou a acordo com Fluminense e o médio brasileiro deverá viajar nas próximas horas para Portugal.



Ao que tudo indica, Wendel vai assinar por cinco épocas e meia e terá uma cláusula de rescisão fixada nos 60 milhões de euros.



O jornal desportivo indica que o brasileiro de 20 anos deverá realizar já os exames médicos esta sexta-feira e só depois irá assinar o contrato. No início da próxima semana, o médio já vai integrar os treinos na Academia de Alcochete e juntar-se ao plantel liderado por Jorge Jesus.