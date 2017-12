O antigo jogador do Paris Saint-Germain e do Milan foi eleito hoje presidente da Libéria depois de ter recebido o voto de 61,5 % dos votos. Recorde os feitos da antiga estrela do futebol e a polémica cabeçada ao português Jorge Costa

Na lista de honra da Bola de Ouro, há três jogadores sem uma única experiência no Mundial: o sul-americano Di Stéfano, o europeu Best e o africano Weah. Se afunilarmos a pesquisa para conquistas internacionais, como provas da UEFA, só Weah é que está a zeros. Nem um título europeu para amostra – o máximo é aquela final da Taça das Taças no Estádio da Luz, perdida pelo Mónaco para o Werder Bremen por claro 2-0.



Estávamos em 1992 e o nome de Weah ainda é pouco falado no mundo da bola. Quer dizer, por cá, até é conhecido. Na primeira eliminatória dessa edição da Taça das Taças, é ele que elimina o Belenenses (3-0 no Mónaco) com dois golos e uma assistência em 11 minutos de futebol mágico para desagrado do marcador directo Edmundo. Por essa altura, o companheiro de ataque de Weah é um tal Rui Barros. "Ele dava cabo do juízo a qualquer defesa com aquelas correrias repentinas", lembra Weah sobre o português. "Nos treinos, ninguém o apanhava. Nos jogos, também não. É um dos grandes. Eu jogava com o 9, ele com o 10 e partilhámos duas épocas intensas, sobretudo nessa campanha europeia. Nas meias-finais, ele marca um golo de cabeça ao Feyenoord. Imagina, de cabeça; foi tão gozado durante uma semana."



Técnico de telefones na Libéria

Pergunta: como é que um jogador da Libéria vai parar a França? A responsabilidade é de Arsène Wenger, então treinador do Mónaco. Quando o vê jogar nos camaroneses do Tonnerre Yaoundé, nem pensa duas vezes e contrata-o para a liga francesa. "Foi um presente de Deus. Na Libéria, era técnico de telefones: atendia e fazia ligações. Em França, formei-me como jogador e também como pessoa." Em francês ou...? "Pas de français, só falava inglês. A minha sorte foram dois ingleses que jogavam lá: Glenn Hoddle e Mark Hateley. Com eles, tanto dentro como fora dos relvados, adaptei-me muito rapidamente."



Em 1992, dá-se o movimento para o Paris Saint-Germain. "Com le Roi. Artur Jorge. Que equipa aquela. De sonho. Nunca aquela capital foi tão feliz. O Parc enchia para nos ver jogar. Eu, Valdo, Ricardo Gomes e o Ginola, que era um fenómeno. Marcava mais golos que eu. Ganhámos a Taça de França em 1993 e o campeonato francês em 1994. Nessas duas épocas memoráveis, chegámos às meias-finais da Taça UEFA, em 1993, e às meias da Taça das Taças em 1994. Nas duas, afastámos o Real Madrid nos quartos-de-final." Se Artur Jorge é um rei em Paris, então Weah é o príncipe. Os seus golos abrem-lhe a porta do Milan, no tempo em que Itália é o campeonato mais vistoso da Europa.



A polémica com Jorge Costa

A adaptação é imediata, a química com os adeptos do Milan nem se fala. Weah é finalmente o rei e coroa-se o melhor do mundo no fim desse ano 1995. Seguem-se anos de intensa produtividade, com golos em catadupa. O melhor de todos é um slalom da sua área à do Verona em nove segundos. Qual Bolt qual quê. Aparece-lhe então o FC Porto pela frente e aí a porca torce o rabo. No Giuseppe Meazza, o central Jorge Costa pisa-lhe a mão esquerda na altura do 2-1 do Milan (acabaria 3-2 para o FC Porto, bis de Jardel).



Quinze dias depois, nas Antas, os dois pegam-se de novo e é Weah que perde as estribeiras com uma cabeçada ao portista, captada ao longe pelas câmaras televisivas. É suspenso seis jogos pela UEFA e o caso arrasta-se para tribunal, sempre com Weah a justificar-se com uma reacção a quente pelas constantes provocações racistas de Jorge Costa. Nada feito, cada um segue o seu caminho sem um entendimento.



Jorge Costa faz-se capitão do FC Porto, já Weah vai ganhar a Taça de Inglaterra pelo Chelsea, em 2000. "Só havia um inglês no nosso 11, o capitão Wise. Ganhámos 1-0 ao Aston Villa, golo do Di Matteo. A festa que eu fiz no relvado: roubei a taça ao Wise, dei a volta ao campo com ela, atirei-a ao ar, meti a tampa na cabeça, festejei até dizer chega." Como no próximo dia 7? "Em 2005, o nosso partido era novo e sem experiência, mas agora já parecemos uma equipa de futebol. Estamos em condições de mudar a vida das pessoas na Libéria. Sou uma pessoa honesta que quer a prosperidade do país. Quero ver as pessoas mais confiantes num futuro melhor. A classe média tem de ressurgir." O discurso é um golo certo, só faltam os votos.



Artigo publicado originalmente na edição n.º 705, do dia 31 de Outubro de 2017.