O futebolista argentino Vietto, que foi dado como hipótese para o Sporting, chegou hoje ao aeroporto de Manises, em Valência, e revelou que a vontade do treinador do clube espanhol foi fundamental na sua escolha.O avançado, de 24 anos, irá realizar testes médicos no Valência e deverá ser cedido por empréstimo do Atlético Madrid até final da época, com opção de compra para o clube 'che'."Estou muito contente, tinha muita vontade de chegar a Valência. Tinha vontade de vir, falei com ele [com o treinador Marcelino Toral], o seu telefonema foi muito importante", esclareceu o jogador à chegada ao terminal de Manises.De acordo com a imprensa, Vietto era cobiçado pelo Sporting no mercado de Janeiro, num negócio que teria os mesmos moldes de empréstimo, mas optou pelo Valência, no qual reencontra o técnico Marcelino Toral, com quem trabalhou no Villarreal."Espero dar o melhor. Ainda é cedo, mas espero passar os exames médicos. Falta assinar, mas, quando tudo passar, poderei pensar no fim de semana", acrescentou o jogador, quando questionado se poderia já jogar pelo Valência diante do Girona.