O Sporting venceu o FC Porto esta quarta-feira, na meia-final da Taça da Liga, através das grandes penalidades. Jogo no tempo regular ficou empatado a zero.



Num encontro muito equilibrado, prevaleceu o nulo ao longo dos 90 minutos, pelo que a meia-final teve de ser decidida nas grandes penalidades, tendo Herrera, Aboubakar e Bahimi falhado para os "dragões", enquanto no Sporting falharam Coates e William Carvalho. Bryan Ruiz converteu o penálti que deu a vitória aos "leões".





Equipa de Jorge Jesus vai agora defrontar o Vitória de Setúbal na final da Taça da Liga. "Sadinos" venceram esta terça-feira o Oliveirense (2-1) e apuraram-se para a final da competição. A final de sábado está agendada para as 20h45, em Braga.