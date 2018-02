William Carvalho regressou aos convocados e desfez a igualdade no encontro aos 78 minutos. Montero fechou o resultado já no período de descontos

O Sporting venceu este domingo o Feirense (2-0) em casa, no jogo da 22ª jornada do campeonato. William Carvalho, que regresssou aos convocados de Jorge Jesus, marcou o primeiro golo do encontro aos 78 minutos e Montero descansou Alvalade já no período de desconto.



Os "leões" viram dois golos seus serem anulados e, ainda, um penálti marcado que o vídeo-árbitro acabou por impedir.



Com esta vitória, o Sporting segue no terceiro lugar do campeonato, com os mesmos 53 pontos do Benfica, segundo, e a dois do líder FC Porto, que conta menos um jogo.



O Feirense, que somou o terceiro desaire consecutivo na competição, segue no 15.º lugar, com os mesmos 20 pontos do Desportivo das Aves.



Veja aqui os golos do encontro.



William Carvalho ('76):



Montero ('90+1):