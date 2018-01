O Sporting venceu o Cova da Piedade por 2-1, esta quarta-feira, e apurou-se para as meias-finais da Taça de Portugal, fase em que vai defrontar o vencedor do embate entre Moreirense e FC Porto.Os "leões" marcaram primeiro através de Bruno Fernandes (53'), mas cinco minutos depois a equipa de Almada restabeleceu a igualdade através de um penalti marcsado por Cléo. Aos 78 minutos, Bas Dost desviou para os fundos da rede, colocando o Sporting em vantagem.Sporting e Cova da Piedade voltaram a defrontar-se na prova "rainha", depois de embates em duas épocas seguidas, em 1961/62 e 1962/63, com quatro triunfos dos "leões", na primeira época por 2-5 e 5-1 e na segunda por 9-0 e 1-2.