Mal terminou a segunda parte do Estoril-FC Porto, os "leões" reagiram de forma mordaz ao golo de Alex Telles que empatou a partida.

O Sporting não demorou a reagir ao polémico golo marcado pelo jogador do FC Porto Alex Telles e que empatou a partida frente ao Estoril, que os "dragões" ganharam por 3-1.



Na conta oficial do Twitter, os "leões" atacaram a decisão de Vasco Santos e do vídeo-árbitro, dizendo que as queixas da equipa liderada por Sérgio Conceição em relação ao árbitros estão a resultar.



"O árbitro e o VAR têm razão. Não era um fora-de-jogo, eram 3! Chorar resulta...", lê-se na publicação do clube de Alvalade.





O árbitro e o VAR têm razão. Não era um fora-de-jogo, eram 3! Chorar resulta... pic.twitter.com/iiU9b28Kid — Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) 21 de fevereiro de 2018







O FC Porto conseguiu a reviravolta no marcador frente ao Estoril, conquistando os três pontos na partida da 18ª jornada que começou há mais de um mês.

O referido golo de Alex Telles aos 53 minutos e dois golos de Soares (59 e 67 minutos) deram a vitória aos "dragões" – os anfitriões venciam por 1-0, graças ao golo marcado pelo médio brasileiro Eduardo Teixeira, aos 17 minutos.

O encontro, que se começou a disputar em 15 de janeiro, foi interrompido ao intervalo devido a problemas de segurança na bancada norte do Estádio António Coimbra da Mota.