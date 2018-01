Presidente dos "leões" deixa mensagem à massa associativa na véspera da visita ao Estádio da Luz.

O presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, apelou para que o os adeptos do Sporting não respondam com violência ao incitamento de outros, no dérbi de quarta-feira frente ao Benfica, no estádio da Luz, da 16ª jornada da Liga. Numa mensagem colocada na sua pagina no Facebook, defendeu também que os "leões" não precisam que os seus adeptos "usem as suas mãos para fazer justiça. "Precisamos, apenas, do vosso amor eterno, do vosso apoio constante, de união e coesão, contra tudo e contra todos os que nos quiserem mal", reforçou.



"Não vamos responder ao incitamento à violência, que outros fizeram, com violência. Vamos responder com apoio, constante, durante os 90 minutos. Vamos mostrar porque razão somos os melhores adeptos do mundo", apelou o líder do clube de Alvalade.



Na mesma mensagem aos sócios, Bruno de Carvalho considera que o Sporting não precisa que os seus adeptos "usem as suas mãos para fazer justiça", mas apenas do "apoio constante destes, de união e coesão, contra tudo e todos os que querem fazer mal ao clube".



Bruno de Carvalho promete "atitude e compromisso" em todas as modalidades, "lutar pela transparência e pela verdade desportiva", e considera que os sportinguistas "são diferentes porque têm princípios e valores e querem ganhar dentro das quatro linhas".





Leia a mensagem na íntegra: