Sporting multado por usar bola da marca errada

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol multou o Sporting em 26 euros devido a um episódio insólito registado na partida frente ao Vitória de Setúbal a contar para a 17ª jornada do campeonato de juniores.Segundo o Record, os "leões" foram castigados por terem usado bolas da marca errada no decorrer da partida. O quadro de castigos indica que o clube de Alvalade usou bolas da marca Adidas, quando as regras da prova obrigam a que as mesmas sejam da Nike, um dos patrocinadores oficiais da FPF.O encontro terminou empatado (1-1).