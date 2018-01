Hat-trick de Bas Dost e golos de Acuña e Bryan Ruiz valeram a vitória ao Sporting que sobe ao primeiro lugar da Liga, provisoriamente. Veja aqui os golos e melhores lances.



O Sporting goleou hoje em casa o Marítimo, por 5-0, com três golos de Bas Dost, e ascendeu provisoriamente à liderança da I Liga portuguesa de futebol, à passagem da 17.ª jornada.



No Estádio José Alvalade, em Lisboa, o avançado holandês fez o seu segundo 'hat-trick' neste campeonato, marcando aos 21, 74 e 78 minutos, e atingiu os 16 golos, colocando-se a quatro do líder dos marcadores, o brasileiro Jonas, do Benfica. O costa-riquenho Bryan Ruiz (50) e o argentino Marcos Acuña (90+1) completaram a goleada.



Os 'leões' fecham a primeira volta com 43 pontos, mais um do que o FC Porto, que recebe hoje o Vitória de Guimarães, e mais três do que o Benfica, terceiro classificado. O Marítimo somou a terceira derrota seguida e segue no sexto lugar, com 27.