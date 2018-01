O treinador do Sporting caracterizou a sua equipa como "pragmática e realista", admitindo que as qualidades individuais e coletivas que dispõe no plantel permitem implementar princípios de jogo ao estilo das equipas italianas."Nem sempre as minhas equipas conseguem ser tão afirmativas e dominadoras, como é normal. Este ano, temos umas características individuais e coletivas e, por isso, somos mais pragmáticos e realistas, mais à moda das equipas italianas. É dentro dessa filosofia e nessa ideia que tentamos trabalhar", revelou Jorge Jesus, em conferência de imprensa esta terça-feira.O técnico "leonino", que falava na antevisão ao encontro de quarta-feira com o Vitória de Guimarães, lamentou que as meias-finais e final da Taça da Liga, prova que os "leões" conquistaram nos penáltis, tenham deixaram mazelas nos seus jogadores, nomeadamente em Gelson, Fábio Coentrão e Mathieu.Diante dos vimaraneneses, Jorge Jesus sabe que terá um adversário complicado pela frente, em que certas serão as ausências de Daniel Podence e Gelson Martins, algo que obriga o treinador a "arranjar soluções" para os respetivos lugares."O Guimarães é uma das equipas fortes do nosso campeonato. Vem disputar os três pontos, o seu treinador já o disse. Dentro daquilo que tem sido o normal, vai ser um jogo complicado, difícil e temos que estar à altura das dificuldades para ganhar", declarou.Questionado sobre a dificuldade cada mais acrescida em vencer as equipas não chamadas 'grandes', Jorge Jesus concordou, justificando: "Essas equipas têm crescido muito, são muito mais fortes e já estão a dar sinais disso. Temos que estar preparados".Por fim, voltou-se para uma individualidade do seu plantel, o médio Bruno Fernandes, esclarecendo que o não tira qualidade à equipa quando joga descaído nas alas."O Bruno é um jogador que antes de chegar ao Sporting jogava nas faixas. No corredor central nunca jogava, nós é que o começámos a colocar mais por dentro. Portanto, é um jogador que pode jogar em varias posições. Onde é que ele rende mais? Não tenho certezas absolutas, mas a equipa não quebra o rendimento ofensivo se ele jogar mais na esquerda, na direita ou nas alas. Ganha num lado e perde noutro", explicou.Na quarta-feira, o Sporting, terceiro classificado, com 47 pontos, recebe o Vitória de Guimarães, oitavo, com 26, no Estádio José Alvalade, pelas 21h00, num encontro referente à 20.ª jornada da I Liga.