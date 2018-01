O treinador do Benfica, Rui Vitória, considerou hoje que o 'dérbi' desta quarta-feira, frente ao Sporting, não tem carácter decisivo nas contas pelo título português de futebol, salientando que as duas equipas têm capacidade para vencer o jogo.Em conferência de imprensa de antevisão ao encontro da 16.ª jornada da I Liga, Rui Vitória deixou claro que a equipa entrará em campo com o objectivo de conquistar os três pontos pelo tónico que acabariam por dar ao conjunto 'encarnado'."Estes são jogos que qualquer equipa gosta de ganhar. São jogos muito disputados e equilibrados por natureza. Ganhando ao Sporting é sempre um bom elam, mas há muitos jogos pela frente. Há 19 jornadas e não basta fazer um bem. A partir deste jogo, ainda falta mais de uma volta para jogar. Há campeonatos que são decididos nos jogos entre grandes, outros nos jogos com as outras equipas", afirmou.Diante dos 'leões', Rui Vitória deixou claro que Luisão, lesionado, não entra nas contas do Benfica e que Grimaldo, embora figure nos convocados, só saberá se irá a jogo esta quarta-feira. Limitações que não retiram a ambição ao treinador dos tetracampeões nacionais que prefere não assumir favoritismo neste encontro."É um dérbi, um jogo centenário, com equipas de grande qualidade. Esperamos que seja o Benfica a ganhar, mas sabemos como são estes jogos, que pode cair para qualquer uma das partes. Uns e outros vão ter as suas dificuldades, é um jogo apetecível para qualquer um", realçou.A competir em apenas uma frente esta temporada, depois do 'adeus' à Liga dos Campeões, Taça de Portugal e Taça da Liga, Rui Vitória tem a clara noção dos desempenhos da equipa, assume a responsabilidade e apela à união dos adeptos do Benfica."Não penso nas consequências dos jogos antes de os jogar. Não se consegue prever as coisas no futebol. A onda benfiquista quando começa a rolar é muito difícil travar. Se olharmos o 'se' de forma negativa, também podemos olhar para o 'se' de forma positiva. Não é fácil jogar aqui. Amanhã [quarta-feira] há um jogo com uma belíssima equipa, uma equipa de qualidade. Temos capacidade para ganhar, como o adversário tem capacidade para nos vencer", rematou.O Benfica, terceiro classificado da I Liga, com 36 pontos, recebe esta quarta-feira, às 21:30 horas, o Sporting, que divide a liderança com o FC Porto, com 39, em jogo da 16.ª jornada da I Liga.