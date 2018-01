Houve problemas na estrutura de uma bancada do estádio onde estavam os adeptos do FC Porto. Por questões de segurança, os adeptos foram levados para o relvado.

As bancadas do Estádio Coimbra da Mota, Estoril, onde estavam os adeptos do FC Porto, começaram a ruir. Por questões de segurança, a bancada foi evacuada e os adeptos do FC Porto foram para o relvado.



O incidente aconteceu durante o intervalo. Segundo o FC Porto, através da conta oficial de Twitter, houve "problemas na estrutura de uma bancada do estádio" e, "por indicação das forças de segurança, os adeptos foram evacuados para o relvado". A bancada em causa foi inaugurada em Setembro de 2014.



Segundo a Sport TV, alguns adeptos do FC Porto receberam assistência médica após ferimentos ligeiros causados pela confusão durante a evacuação da bancada.



O jogo Estoril – FC Porto acabou por ser suspenso.



Veja o momento em que os adeptos do FC Porto começaram a abandonar a bancada: