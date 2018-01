Chorou porque não conseguiu jogar futebol no FC Porto, mas foi para o futsal e tornou-se o melhor do mundo. Brilhou no Benfica (venceu a Champions) e depois no Japão e em Espanha - chega a estar 1h30 a dar autógrafos e a tirar selfies. "Só me falta ganhar um título por Portugal."

O internacional português Ricardinho foi eleito, esta quarta-feira, pelo Futsal Planet, que tem a chancela da FIFA, o melhor jogador de futsal do mundo pela quinta vez, um recorde, e quarta consecutiva. Recorde a entrevista do craque à SÁBADO, publicada a 12 de Abril de 2017.



Chamam-lhe Mágico por causa dos golos e das fintas impossíveis. Algumas começou a treiná-las ainda em miúdo, quando jogava em casa com laranjas. Outras, como o cabrito ou a AK- -3000, aprende-as com freestylers ou a ver jogos de outras modalidades, do hóquei em patins ao basquetebol.



Em criança, perdeu a casa num incêndio e teve de ultrapassar a desilusão de não ser aceite no futebol do FC Porto - tinha talento, mas era pequeno. Ricardo Braga, hoje com 31 anos, virou-se para o futsal, onde já foi três vezes eleito o melhor do mundo. Actualmente no Inter Movistar, tem como objectivos ganhar o campeonato espanhol e a Liga dos Campeões - a final four (na qual participa o Sporting) decorre de 28 a 30 de Abril.



Falta-lhe conquistar títulos por Portugal, que disputou de 8 a 11 de Abril o apuramento para o Europeu. "Antes de me retirar, gostava de jogar na selecção com o meu irmão [Rúben, de 19 anos, está no Boavista] e de ganhar um Europeu ou um Mundial."



Como começou a jogar futsal?

Vivi até aos 9 anos em Fânzeres, em casa dos meus avós, mas depois houve um incêndio e ficámos sem nada. Através da câmara [de Gondomar] fomos para Valbom, para um bairro social, e comecei lá a jogar.



Como aconteceu o incêndio?

Começou numa casa vizinha e tivemos de fugir por uma janela: eu, os meus pais e o meu irmão mais velho. Ficámos só com a roupa do corpo.



Como foi a sua infância?

Sempre na rua, a jogar futebol, a andar de bicicleta. A bola era o brinquedo favorito: levava-a para a escola, a mochila até ganhou um feitio arredondado. Sempre disse que queria ser jogador profissional, só não sabia é que seria de futsal.



E também jogava com laranjas.

O meu pai trabalhava no Mercado Abastecedor do Porto, e quando não havia bola eu improvisava com laranjas, maçãs, tudo o que fosse mais ou menos redondo. Punha-me a dar toques em casa, mas também a jogar, a fintar as cadeiras e os sofás. Às vezes marcava uns golos contra a parede, ficavam lá as marcas e tinha de ir esfregar aquilo. Por causa disso levava muita pancada, porque andar a estragar a casa aos pais não é simpático.



Partiu alguma coisa?

Ui... Copos, uma janela… até parti a cama a treinar pontapés de bicicleta.



Como foi a mudança para Valbom? Era um bairro problemático?

Muito problemático, muitas drogas. Felizmente consegui ir pela parte mais difícil, que é trabalhar para chegar ao sucesso. Mas tive muitos amigos, e até familiares, que escolheram outros caminhos.



O seu irmão mais velho foi preso.

Sim, por furtos, tráfico de drogas. Infelizmente foi um exemplo do que eu não devia fazer. Não tenho vergonha, o meu irmão [Hugo] continua a ser o meu orgulho e sempre que venho cá faço questão de ir visitá-lo. Apanhou 11 anos de cadeia, já cumpriu oito e a sua saída está para breve. Seguramente, vai ser um homem mudado.



Antes do futsal, jogou futebol.

Comecei a jogar futebol de 11 com 4 anos, no Estrelas de Fânzeres, no meio de miúdos com 6 ou 7 anos. Era uma diferença grande, mas isso fez-me aprender rápido e perceber que o que conta é o talento.



Depois foi para o Cerco.

O meu pai é do Bairro do Cerco, por isso tem lá amigos e familiares. Com 8 anos, no Fânzeres, fiz um grande jogo contra eles e convidaram-me. Vinham-me buscar e levar a casa para ir aos treinos e aos jogos. No ano a seguir treinava no meu bairro e ia só aos jogos. E mesmo sem treinos era sempre titular e marquei 101 golos.



No futebol de 11?

Até aos 14 anos só joguei futebol.



Depois tentou ir para o FC Porto.

Num torneio, fizemos um jogo contra o Salgueiros, ganhámos 3-1, eu fiz os três golos do Cerco e o Frasco, treinador do FC Porto, convidou-me para ir lá fazer a pré-temporada. Fiquei todo contente, ainda para mais sendo o meu pai um portista doente. Fui às captações, éramos 120 ou 130 e fiquei nos 11 escolhidos. Depois disso, ficaram três e desses queriam emprestar dois jogadores, eu e outro. Disseram que tinha talento, mas era pequenino e tinha de ser emprestado. Eu, por orgulho, disse que não, ou ficava no FC Porto ou ia-me embora. E fui. Foi uma grande desilusão, para mim e também para o meu pai. Tinha 12 anos e fiquei um ano e meio sem jogar em lado nenhum, só com os meus amigos lá no bairro. Então apareceu a Carolina Silva, a minha primeira treinadora de futsal, que me conseguiu dar a volta e levar-me para o Gramidense (Valbom).



Como é que ela o convenceu?

No dia 25 de Abril realizaram-se uns jogos de futebol de 7, a equipa do meu bairro foi participar e fui com eles. Ganhámos ao Gramidense na final e marquei quatro golos. A Carolina convidou-me para jogar futsal, mas eu não queria. Ela andou de volta de mim uns seis ou sete meses, até que um dos meus melhores amigos foi para o Gramidense e fui com ele.



É verdade que quando jogava no Cerco o seu padrinho lhe dava 5 contos por cada golo?

Sim. Houve um jogo contra os Alunos de Meirim, em que ganhámos 10-0, foi o primeiro jogo a que ele foi, e disse-me: "Por cada golo que marcares dou-te 5 contos." E marquei os 10 golos da equipa. Ele deu-me os 50 contos, mas ficou desesperado. Lembro-me de que a certa altura estava na bancada: "Não marques mais, já chega."



Já lhe chamavam Maradona?

O meu pai dizia: "Nem sabes com quem é que te estão a comparar." Se me comparassem com o Ronaldo Fenómeno, com o Zidane, esses eu via-os jogar, agora o Maradona, não fazia ideia quem era. Depois comecei a ver os vídeos na Internet e a achar que era uma grande responsabilidade.



Era adepto do FC Porto?

O meu pai vendia cerveja no estádio das Antas, e quando acabava a cerveja ficávamos a ver os jogos, o porteiro já me conhecia e deixava-me entrar. Eu comecei a ter um carinho especial pelo FC Porto, até porque o meu pai tem 14 irmãos e são todos do FC Porto. Mas depois fui para o Benfica e além do futsal ia ver futebol, hóquei em patins, basquetebol, voleibol… Fiquei apaixonado pelo clube.



Com 15 anos, foi para o Miramar.

Fui jogar para os iniciados e eles não queriam que jogasse pelos juvenis. O presidente, o senhor José Manuel Leite, não queria, eu era muito pequenino e ele tinha medo que eu me aleijasse. Disse-lhe que se não jogasse ia-me embora, e ele lá deixou. Mas até me fez um seguro.



E a seguir jogou pelos seniores.

No meu primeiro jogo, contra o Famalicense, tinha 16 anos e pensava que não ia jogar. Mal falava, tentava nem respirar, para não incomodar ninguém. Estávamos a perder 1-0 e o treinador mandou-me entrar, mas como havia dois Ricardos nem me mexi. Quando percebi que era eu até fiquei branco. Entrei, marquei três e ganhámos 4-1. No fim, o presidente deu-me um cheque de 100 euros. Eu nunca tinha visto um cheque, mas levei aquilo para casa e entreguei-o à minha mãe, foi o meu primeiro salário. No ano seguinte passei a ganhar 750 euros, mais do que os meus pais.



Como surgiu a hipótese de ir para o Benfica [em 2003]?

Fui pela parte financeira: o Benfica ofereceu-me 2.250 euros. Eu não queria ir, até porque com 17 anos tinha uma namorada que não queria deixar. Chorei, mas a minha mãe disse-me: "Se queres mesmo ser profissional, tens de agarrar a oportunidade." Ainda apareceu lá em casa uma pessoa do Freixieiro com uma mala cheia de dinheiro, mas já tínhamos dado a palavra ao Benfica, não voltamos atrás.



O que é que comprou com o primeiro ordenado do Benfica?

Nos meus primeiros seis meses, ficava com 250 euros e mandava o resto para os meus pais. Comprava as minhas roupas, os meus fatinhos de treino da Nike… para mim, chegar ao bairro de fato de treino da Nike era top. Comprei um telemóvel para mim e ofereci um ao meu irmão mais velho, ele não tinha.



A seguir foi para o Japão [2010]. Era uma proposta irrecusável?

Exactamente. Toda a gente ficou surpreendida, porque as melhores ligas são a espanhola, a italiana e a russa, e eu tinha propostas de lá, mas eles perderam a cabeça. Queriam uma estrela, para promover o futsal, e viram em mim a pessoa certa para essa promoção.



Foi ganhar 30 mil euros por mês?

Não, 50 mil, 10 vezes mais do que ganhava no Benfica.



Adaptou-se bem ao Japão?

Sim, foi fácil, até porque tinha sempre um tradutor. A única coisa que me assustava e que mais tarde me fez sair de lá foram os terramotos.



Apanhou alguns?

Sim, e sobretudo apanhei o mais grave, em 2011 [o sismo de Sendai], que se fez sentir bastante em Tóquio. Estivemos lá presos quatro dias, não se podia voar nem andar de comboio. E caiu muita coisa, prédios, um pavilhão teve de ser evacuado, porque o tecto colapsou.



Onde estava quando aconteceu o terramoto?

Dentro de um táxi, a caminho do pavilhão. Quando senti o primeiro abanão até pensei que era brincadeira, alguém lá fora a abanar o carro, mas depois percebi que de brincadeira não tinha nada. Foi assustador. Foi algo que me fez pensar que o dinheiro não era tudo e vim-me embora. Mas tirando isso, o Japão é um país incrível, seguro, de alta tecnologia. Por exemplo, Osaka é uma cidade em que as auto-estradas passam ao nível do 16º andar, Tóquio também é uma cidade fantástica.



Agora está em Madrid [Inter Movistar]. Em Espanha é uma estrela, sai à rua e dá autógrafos?

Sim, até porque comecei a ir a vários programas de televisão muito conhecidos, e faço em campo coisas que os espanhóis não fazem. Aliás, alguns ainda se enganam e dizem que sou brasileiro.



No fim dos jogos fica a tirar selfies e a dar autógrafos aos adeptos?

Sempre disse que se fosse uma figura top nunca ia dizer que não a nada e tento sempre fazer isso, especialmente às crianças. Há pessoas que fazem 200 ou 300 km para me irem ver. Depois do jogo fico 1h, 1h30 a tirar fotos e a dar autógrafos. Muitas vezes têm de ser os treinadores ou os dirigentes a tirar-me de lá, porque já está tudo no autocarro à minha espera.



Inspira-se noutras modalidades para fazer as suas fintas?

Sim, no hóquei, basquetebol, futebol. Ainda no outro dia vi o Marinho, um amigo meu, a fazer uma finta no hóquei em patins em Itália e perguntei-lhe se era possível fazer aquilo com o pé. Ele disse-me que era difícil, ainda me lesionava, mas talvez consiga.



Que finta é essa?

Ele marcou um golo por trás das costas, com o stick, e eu ando a tentar fazer aquilo com o pé.



Quando terminar a carreira ainda poderá ir experimentar o futebol, nem que seja numa equipa da distrital do Porto?

Não. Estou a trabalhar para ser um embaixador da modalidade, para ser uma imagem de marca do futsal. Quero ser um exemplo para os mais jovens e para aqueles que começam na rua e pensam que não é possível chegar a um patamar elevado, como eu consegui.



Já tem planos para o pós-carreira?

Sim, mas espero jogar mais cinco ou seis anos ao mais alto nível. Depois posso ir experimentar as ligas do Dubai ou dos EUA. Mas neste momento quero estar focado nos meus grandes objectivos e da minha equipa [Inter Movistar], que passam por ser campeão em Espanha e por ganhar a UEFA Futsal Cup [a final four decorre de 28 a 30 de Abril]. Depois, falta-me conquistar um título pela selecção. Temos trabalhado muito, nos Europeus e Mundiais, mas as outras selecções também são muito fortes e não tem sido fácil. Já ganhei tudo o que havia para ganhar em todos os clubes, já fui o melhor do mundo três vezes, e espero ainda ser uma quarta vez, só me falta mesmo um título na selecção.





Esta entrevista foi originalmente publicada na edição 676 da SÁBADO, nas bancas a 12 de Abril de 2017.