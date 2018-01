Ricardinho entrou para a história do Futsal ao tornar-se o melhor atleta da modalidade pela quinta vez. Desta forma, o internacional português de 32 anos ultrapassa o brasileiro Falcão em número de prémios. Galardão foi atribuído esta terça-feira. Na votação, revelada pelo site FutsalPlanet, Ricardinho conquistou 917 votos, quase o dobro de Carlos Ortiz (508), que ficou em segundo lugar da lista. Basile fechou o pódio com 332 votos.

Além do Inter Movistar, o ala português já passou também pelo Nagoya Oceans, pelo CSKA de Moscovo e, em Portugal, pelo Benfica.



Sporting entre os melhores do mundo



Os "leões" conquistaram 490 votos na categoria de melhor clube do mundo e chegaram ao terceiro lugar da lista. Em segundo lugar ficaram os brasileiros do Carlos Barbosa, seguindo-se do Inter Movistar, que derrotou o Sporting na final da UEFA Futsal Cup. A equipa de Ricardinho conseguiu 947 votos.



O treinador do Sporting, Nuno Dias, também ficou entre os melhores, conseguindo alcançar o sexto lugar.



Feminino do Benfica em destaque

A guarda-redes do Benfica e da Selecção nacional Ana Catarina voltou a ficar no segundo lugar, com 418 votos, ficando a 20 da primeira, a espanhola Estela García. Naty Silva, do Sporting, ficou na oitava posição.



Na categoria de melhor futsalista do Mundo, Janice, do Benfica, atingiu o sexto lugar, com 276 votos. No primeiro lugar ficou a brasileira Amandinha.