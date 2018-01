"Merengues" tinham vencido a primeira mão por 1-0. Cristiano Ronaldo não jogou.

O Real Madrid foi afastado esta quarta-feira da Taça do Rei ao perder em casa com o Leganés, por 2-1. Cristiano Ronaldo não jogou no encontro da segunda mão dos quartos-de-final.



Os "merengues", que tinham vencido fora, na primeira mão, por 1-0, começaram a perder logo aos 31 minutos, com um golo de Eraso. Na segunda-parte, Benzema empatou (47') a partida, mas Gabriel voltou a colocar o Leganés em vantagem aos 55 minutos de jogo.