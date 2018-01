Presidente do Sporting atacou críticas do Benfica à arbitragem de Hugo Miguel no dérbi de quarta-feira.

O presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, atacou o Benfica e as posições do chamado G15 devido à arbitragem de Hugo Miguel no dérbi entre "leões" e "águias", no Estádio da Luz. Os "encarnados" têm criticado fortemente os juízes da partida e o líder "verde e branco" considera que a postura dos últimos dias reflecte uma vontade de "querer ganhar de qualquer maneira".



"Oh Shôutor" repita então... Quantos pénaltis queria a seu favor? E o G15-3 ainda colocou que à terceira crítica a árbitros os dirigentes nem para as bancadas podem ir.... (dizem que foi uma proposta do benfica e a verdadeira razão daquela AG miserável...)", começou por escrever BdC, antes de enumerar algumas críticas feitas pelas "encarnados" à arbitragem de quarta-feira.



No final, o remate contra o actual panorama desportivo: "Isto é o futebol português! É querer ganhar de qualquer maneira e manter um clima de coacção e de controlo do futebol e de clubes marionetas."