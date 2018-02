PSP protege jornalistas à saída da AG do Sporting

Presidente leonino pediu aos adeptos que boicotassem jornais e canais de televisão.

A PSP viu-se obrigada a proteger os jornalistas que cobriram a Assembleia Geral do Sporting hoje. Alguns adeptos e sócios agrediram e insultaram os profissionais de comunicação que estavam no local.



No seu discurso, Bruno de Carvalho pediu aos adeptos que não comprassem jornais nem vissem canais de televisão, a não ser a Sporting TV. Pediu ainda a saída dos comentadores televisivos que representam o Sporting dos respectivos programas.