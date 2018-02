"Senti o fecho abrir e comecei a rezar". A confidência da patinadora francesa Gabriella Papadakis demonstra os momentos de pressão que viveu durante a prova que realizou com Guillaume Cizeron, nos Jogos Olímpicos de Inverno, em Pyeongchang.

Gabriella tinha começado a qualificação da dança no gelo, quando a parte de cima do vestido caiu, deixando um seio exposto – rapidamente as imagens da patinadora com um mamilo à vista se tornaram virais nas redes sociais.

Apercebendo-se do que acontecia, a jovem recompôs-se e seguiu o programa curto, conseguindo a segunda melhor nota e garantindo um lugar na disputa pelo ouro. No final, deixou a pista em lágrimas. "Foi o pior pesadelo e aconteceu nos Jogos Olímpicos. Aconteceu logo nos primeiros segundos, estava distraída. Mas depois daquilo, disse para mim mesma que não tinha outra opção que não fosse seguir em frente.", disse na conferência de imprensa, citada pelo US Today, acrescentando: "devemos ficar contentes por termos feito uma performance tão boa com tudo o que aconteceu."

Também o par de Gabriella falou sobre o sucedido, apelidando de "frustrante" a perda de pontos por causa de um problema de vestuário. "Devemos estar orgulhosos com o que conseguimos fazer", rematou Guillaume.