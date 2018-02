Portugal está na final do campeonato Europeu de futsal após vencer a Rússia por 2-3.Foi uma reviravolta. Portugal entrou a perder na segunda parte, contudo três golos (André Coelho, Bruno Coelho e Éder Lima) colocou Portugal na final do campeonato Europeu de futsal. Os russos ainda diminuíram a desvantagem quando, a 50 segundos do fim, Éder Lima marcou.Recorde-se que esta será a segunda final da equipa portuguesa. Em 2010, Portugal perdeu com a selecção da Espanha, por 4-2.