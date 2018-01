A selecção portuguesa de futsal estreou-se esta quarta-feria com um triunfo na edição 2018 do Europeu, ao vencer a Roménia por 4-1, em encontro da primeira jornada do Grupo C, disputado em Ljubljana.Pedro Cary (3.48 minutos), Fábio Cecílio (18.46), Ricardinho (35.29), de 'letra', após assistências para os dois primeiros, e Bruno Coelho (37.00) apontaram os golos da formação lusa, enquanto Dumitru Stoica (33.21) marcou para os romenos.Os comandados de Jorge Braz voltam a jogar no domingo, frente à Ucrânia, sendo que podem selar o apuramento para os quartos-de-final - para os dois primeiros de cada um dos quatro agrupamentos - já na sexta-feira, se os romenos não baterem os ucranianos.