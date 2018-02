Portugal venceu a Espanha por 3-2 , depois do melhor jogador do mundo da modalidade, Ricardinho, sair lesionado e em lágrimas

A selecção nacional de futsal venceu a final do Campeonato Europeu de Futsal frente à Espanha por 3-2 , depois do melhor jogador do mundo da modalidade, Ricardinho, sair lesionado e em lágrimas.



Depois do Europeu de Futebol de 2016, Portugal sagra-se agora campeão europeu de futsal pela primeira vez, em Ljubljana, na Eslóvenia, numa partida emocionante que teve direito a prolongamento.



O golo da vitória foi marcado por Bruno Coelho, de livre directo. Mas a vitória foi construída por Ricardinho, logo no primeiro minuto, reforçando o estatuto de melhor marcador em fases finais, com o seu 22.º golo.



Tolrá, aos 19 minutos, e Lin, aos 32, assinaram os tentos da selecção espanhola, mas Bruno Coelho, aos 39, empatou e permitiu que os adeptos portugueses continuassem a sonhar com o título tão desejado.



Entretanto, a vedeta da selecção, Ricardinho, lesionou-se e saiu em lágrimas, tal qual o que sucedeu a Ronaldo no Europeu de Futebol. "Estou muito orgulhoso de ser português", disse no final da partida já com o troféu na mão.

No prolongamento, Bruno Coelho concretizou o sonho na conversão de um livre directo, quando faltava apenas um minuto para o final da partida.



Este é o primeiro título de Portugal, que tinha como melhor desempenho na prova o segundo lugar, em 2010, quando perdeu o jogo decisivo frente à Espanha, por 4-2, na Hungria.