Antigo vice-presidente "leonino" acusa Bruno de Carvalho de ter um transtorno caracterizado pela "necessidade de chamar atenção para si mesmo".

Paulo Pereira Cristóvão, ex-vice-presidente do Sporting, reagiu este sábado ao convite de Bruno de Carvalho dirigido aos 'sportingados', para uma sessão de esclarecimento, antes da Assembleia-Geral dos "leões" agendada para 17 de Fevereiro. Em comunicado, Pereira Cristovão diz-se "veemente desagrado pelo facto de não ter sido convidado", depois do presidente dos Sporting ter referido que não o convidara por este "não ser sócio" do clube.



"Venho através do presente manifestar o meu mais veemente desagrado pelo facto de não ter sido convidado para a sessão de esclarecimento que bruno miguel azevedo [Bruno de Carvalho] vai promover domingo num hotel de Lisboa, por coincidência o mesmo onde o negócio Tanaka teve início. Dizem que o criminoso volta sempre ao local do crime mas neste caso azevedo volta ao local onde já foi muito feliz como ele e eu bem sabemos. O resto, por muito que ele queira inventar outra realidade, é caso de polícia e tribunal", pode ler-se no extenso comunicado do antigo dirigente dos "leões", citado pelo Record.



Pereira Cristovão acusa ainda Bruno de Carvalho de ser "cobarde" que "tanto se esconde por detrás de seguranças, como se esconde por detrás da família". "É ele o verdadeiro cobarde do teclado dos nossos dias", afirmou, acrescentando ainda que o actual presidente leonino sofre de um Transtorno de Personalidade Histriónica: "é definido pela Associação Americana de Psiquiatria como um transtorno de personalidade caracterizado por um padrão de 'emocionalidade' excessiva e necessidade de chamar atenção para si mesmo, incluindo a procura de aprovação e reconhecimento". "É disto que padece, indubitavelmente, bruno miguel azevedo. A esta condição acresce a má-educação, o excesso de mimo, o egocentrismo e, lá está, as inevitáveis cobardia e necessidade absoluta de manter o emprego", atira ainda.



Recorde-se que na passada segunda-feira, Bruno de Carvalho anunciou que a sua continuidade no clube de Alvalade vai ser discutida na próxima Assembleia-Geral. Caso os sócios do clube não votem favoralvelmente em relação aos novos estatutos e ao regulamento disciplinar, o presidente leonino poderá demitir-se do seu cargo.



"Decidimos o seguinte: dia 17 às 14h vamos fazer uma AG no Pavilhão João Rocha e vamos discutir três pontos. Um: novos estatutos. Dois: regulamento disciplinar. Três: se querem ou não a saída imediata dos orgãos sociais". "Mas quero-vos alertar para o seguinte: se algum dos pontos anteriores não passar, imediatamente nós demitimo-nos do Sporting", afirmou. "Está na altura dos sportinguistas saberem se querem ou não querem este órgão social".