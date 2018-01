Antigo internacional brasileiro foi internado após um desmaio. Assessoria do ex-jogador fala em exaustão

Pelé, antigo internacional pelo Brasil, foi internado esta quinta-feira, após um desmaio alegadamente devido a exaustão. A assesoria do ex-jogador de futebol confirmou que Pelé está num hospital brasileiro, onde fez vários exames.



"Nas primeiras horas da manhã de quinta-feira, Pelé desmaiou e foi levado a um hospital no Brasil, onde passou por uma série de exames, que apontaram para uma exaustão grave. Ele permanece no soro, enquanto os médicos monitoram sua recuperação. Felizmente, não há indicação de nada mais sério do que exaustão", revelou a sua assessora, citada pelo jornal brasileiro Extra.



O antigo internacional brasileiro já cancelou uma viagem a Londres agendada para este fim-de-semana, onde iria ser homenageado pela FWA.