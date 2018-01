Presidente do Real Madrid quer contratar Neymar ao PSG e poderá envolver o internacional português no negócio.

A perseguição do Real Madrid a Neymar continua a dar que falar na imprensa espanhola. Depois dos "merengues" somarem uma nova derrota no campeonato frente ao Villareal (1-0), a rádio Cadena Ser, no programa El Larguero, deu conta de uma alegada transferência de Neymar para o Real Madrid com Cristiano Ronaldo envolvido no negócio.



A "obsessão de Florentino Pérez" no internacional brasileiro poderá traduzir-se no pagamento da clásula de rescisão de Neymar - 222 milhões de euros - e ainda o passe do internacional português.



De acordo com a imprensa espanhola, a proposta será efectuada logo após o Mundial da Rússia de 2018, onde os dois jogadores vão estar ao serviço das respectivas selecções.



Lembre-se que na altura da entrega da Bola de Ouro, Pérez já tinha falado sobre o avançado brasileiro. "Estando no Real Madrid Neymar tem mais hipóteses de vencer a Bola de Ouro", frisou.



Actualmente, o internacional pelo Brasil está em excelente forma no PSG, apontando 20 golos em 22 jogos, além das 14 assistências que já fez. A 14 de Fevereiro, Neymar tem encontro marcado no Santiago Barnabéu, para os oitavos de final da Liga dos Campeões.