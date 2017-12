O advogado do Benfica reconhece que, caso os e-mails divulgados sejam verdadeiros, "uma ou outra questão pode ser considerada tráfico de influências".

João Correia, advogado do Benfica, falou sobre as cartas enviadas pelo clube da Luz a quem descarregou os e-mails que circulam na Internet. Correia falou sobre "os meios de averiguação" existentes no Benfica, antes de se debruçar sobre a violação da vida privada.



Sobre essa alegada violação dos e-mails, o advogado referiu: "[Violação] do Benfica sim, do espaço do Benfica sim, de detecção e apreensão dos e-mails sim".



Sobre as cartas enviadas àqueles que descarregaram os e-mails que circulam na Internet, Correia disse: "Não violou nada. Se me enviar o email com o registo que foi recebido, sei que o recebeu. Quem o fez praticou um crime e por isso o Benfica reage em legítima defesa. Não viola lei nenhuma. Não sou alto especialista em informática. Essas pessoas violaram os e-mails para os lerem e divulgarem".



Ainda sobre a defesa do Benfica, o advogado afirmou que o clube o fez porque, "como ofendido, pode participar dos meios de agressão por essas pessoas, empresas e entidades".



Já sobre o conteúdo dos e-mails divulgados, Correia explica que o cerne da questão não está na veracidade dos e-mails que circulam na Internet mas no que eles provam ou não. "O que interessa não é se os e-mails são verdadeiros ou falsos. O que me importa é se corrompeu, se pressionou dentro das regras do fair play desportivo. Para efeitos desportivos e criminais, o que interessa é se o Benfica corrompeu ou não, e, se for provado, o Benfica é responsável."



Mas Correia garante que não há ou houve "contacto entre os dirigentes do Benfica e qualquer árbitro", referindo que "não há suspeitas, há quem tenha divulgado suspeitas", com finalidades "económicas e desportivas".



"Essa é a foi a finalidade desta campanha. Todas as semanas alguém diz que vai comunicar um crime que se vai consumando", concluiu ainda o advogado das águias.



"Do que analisei, não vi corrupção. Mas tráfico de influências, uma ou outra questão pode ser considerada. Mas temos de apurar", confessou no entanto o representante legal do clube da Luz.