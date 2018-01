Director de comunicação do Sporting decidiu comentar as declarações de Rui Vitória na sua página de Facebook.

As declarações de Rui Vitória no final do enconto enter o Benfica-Sporting (1-1), afirmando que ia "ficar atento à carreira destes dois árbitros", já mereceram uma reacção do director de comunicação do Sporting, Nuno Saraiva.



"A sério que querem mesmo falar de coação e de ameaças aos árbitros? A sério que querem mesmo discutir o papel do Rola e seus rapazes nas formações do INATEL? Muito bem, vamos a isso!", começou por escrever o responsável da comunicação "leonina".