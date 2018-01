O treinador português José Mourinho renovou o seu contrato com o Manchester United "pelo menos até 2020, com opção de mais um ano"."O José já conquistou muito enquanto treinador do Manchester United e estou muito feliz que ele tenha concordado em renovar connosco até 2020", disse Ed Woodward, líder do clube. Desde que chegou ao clube inglês na época passada, Mourinho conquistou a Liga Europa, a Taça da Liga e a Supertaça."A sua ética de trabalho e profissionalismo são excepcionais e acolheu o desejo do clube em promover jovens jogadores de qualidade para a equipa principal. Ele trouxe-nos uma energia e um propósito com tudo o que faz e tenho a certeza que isso continuará a proporcionar resultados para os adeptos e para o clube", acrescenta o comunicado.O trienador português mostrou-se satisfeito por permanecer no Manchester: "Agradeço aos donos do clube e ao senhor Woodward por reconhecerem o meu trabalho árduo e a minha dedicação. Estou muito feliz por saber que eles confiam em mim enquanto treinador deste grande clube para o futuro próximo", disse o técnico do United, que ocupa actualmente a 2º posição da Premier League, 12 pontos atrás do Manchester City"Já temos padrões muito elevados: ganhámos três troféus numa época, mas esses são os padrões que quero nas minhas equipas. Estamos a criar condições para que o Manchester United tenha um futuro brilhante", acrescentou ainda."Quero agradecer ao meu staff e aos meus jogadores: sem a empatia e amizade deles isto não seria possível. Amo os meus jogadores e é um prazer saber que vamos estar juntos pelo menos nos próximos três anos. E também não posso deixar de agradecer aos adeptos por todo o apoio e por me fazerem sentir em casa tão depressa. Repito: ser treinador do Manchester United é uma honra diária e estou muito feliz."