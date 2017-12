Morreu o jovem jogador do Boavista, Edu Ferreira, aos 20 anos

O ponta de lança não resistiu a um cancro e morreu aos 20 anos.

Edu Ferreira, jogador do Boavista, morreu este domingo vítima de uma doença oncológica. A notícia foi avançada pelo Boavista Futebol Clube.



No comunicado divulgado pelo clube axadrezado pode ler-se: "Que a dor da nossa perda possa ser diminuída a cada dia e que, daqui para frente, esta ausência se transforme em boas recordações e seja capaz de fortalecer ainda mais os laços da nossa família".





O Boavista acrescenta ainda que "hoje, há mais uma estrela no Céu".

Descansa em Paz, Edu!