Sábado, durante a assembleia-geral dos "leoes", o presidente do clube de Alvalade aconselhou sócios e adeptos do Sporting a não comprarem jornais desportivos e a não verem canais televisivos portugueses, entre outras medidas. " A liberdade de expressão, a liberdade de escolha, a liberdade de criticar, a liberdade de apoiar ou não, fazem parte de um património coletivo que é a nossa própria Liberdade", escreveu Moita Flores numa publicação no Facebook.





ASSIM NÃO! Tenho algum apreço pelo trabalho que a Direcção de Bruno de Carvalho tem realizado à frente do Sporting. Não tenho apreço nenhum pela forma como se comporta e intervém no espaço público. Desagrada-me que o presidente do meu Clube tenha uma linguagem a roçar o ordinário e , por vezes, ordinária. Desagrada-me que seja vulgar, que adore a chicana sem gosto, que insulte e provoque. Desagrada-me que se queira confundir com a instituição a que preside mas que não é dele. Mas enfim, é um estilo e há quem goste da arruaça em vez da civilidade.



O desequilíbrio emocional leva-o a transformar momentos de apoteose pessoal, como foi a última assembleia, a descarregar insulto e ataques aos valores da cidadania mais elevados. Imaginando ser um ditadorzeco, educador e proprietário dos sportinguistas, querendo boicotar jornais, televisões, tudo aquilo que cheire a pluralismo, indicando o jornal do Sporting e o canal do Sporting como as referencias preferidas dos adeptos leoninos, nos quais me incluo. Afronta valores que vão muito além dos seus projectos pessoais. A liberdade de expressão, a liberdade de escolha, a liberdade de criticar, a liberdade de apoiar ou não, fazem parte de uma património colectivo que é a nossa própria Liberdade. A mesma que lhe permite expressar-se como se expressa e a mesma que nos permite escolher o que queremos ou não queremos. Nos seu momentos mais fantasiosos julga-se presidente da Coreia do Norte impondo gostos e apoios sob ameaças de expulsão. Nos momentos de maior depressão acusa os sportinguistas de o matarem. Não! Não vale tudo. O senhor Carvalho passará e o Sporting continuará. Assim, como continuará a cidadania como espaço de liberdade para a diferença, seja de sportinguistas, de benfiquistas, de portistas, seja qual for o Clube, o Partido Político, o Sindicato ou Associação.



O antigo inspector da Polícia Judiciária e escritor, Francisco Moita Flores, tornou pública a sua decisão de não voltar a comprar o jornal do Sporting ou ver o canal televisivo oficial do clube enquanto Bruno de Carvalho continuar na presidência dos "leões". A decisão do conhecido adepto do Sporting surgiu depois de serem conhecidas algumas "exigências" feitas pelo presidente do clube aos sócios.Depois de uma lista de críticas ao comportamento do presidente do Sporting, Moita Flores anunciou a sua tomada de posição: "