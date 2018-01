O argentino Lionel Messi, jogador do FC Barcelona, foi eleito o melhor futebolista de 2017 pelos utilizadores do sítio do diário espanhol Marca, ao somar 56 por cento dos votos, contra 25 do português Cristiano Ronaldo.

Numa votação levada a cabo no sítio do jornal madrileno, e na qual participaram mais de 60.000 votantes, Messi superou o jogador do Real Madrid, que em 2017 conquistou a Bola de Ouro do France Football e o prémio de melhor jogador do ano da FIFA.

O espanhol Isco, do Real Madrid, fechou o pódio, enquanto Harry Kane (quarto), Luka Modric (quinto), Kylian Mbappé (sexto), Gianluigi Buffon (sétimo), Neymar (oitavo), Sergio Ramos (nono) e Kevin De Bruyne (10.º) completaram o ‘top 10’.

Numa lista dos 100 melhores de 2017 para a Marca, o avançado português André Silva, que no último defeso trocou o FC Porto pelo AC Milan, surge no 71.º posto, enquanto o brasileiro Jonas, do Benfica, aparece seis posições abaixo, no 77.º.

Destaque ainda para o 82.º posto de Gonçalo Guedes, jogador que alinha no Valência por empréstimo do Paris Saint-Germain, o 89.º do portista Jesús Corona e o 95.º de Héctor Herrera, também internacional mexicano do FC Porto.