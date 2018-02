O avançado do Chaves sofreu um traumatismo craniano e vai ficar em vigilância pelo menos 24 horas.

Matheus Pereira saiu inanimado do jogo com o Estoril, tendo saído de campo numa ambulância, após um choque com Mano, defesa do Estoril.



O avançado do Chaves, que marcou um dos golos do encontro - que terminou 2-0 com triunfo para os flavienses - foi de imediato assistido pela equipa médica das duas equipas, sendo, posteriormente, colocada na maca com um colar cervical.



"O atleta Matheus Pereira sofreu um traumatismo craniano, na região occipital, caiu, perdeu os sentidos durante cerca de dois minutos, mas foi recuperado, imobilizado e transferido para o Hospital de Chaves já consciente, com os sinais vitais normais e perfeitamente recuperado", explicou o médico, antes da habitual conferência de imprensa dos treinadores dos dois clubes para analisar o jogo. "Provavelmente vai ficar no hospital em vigilância pelo menos durante 24 ou 48 horas", acrescentou.



Veja aqui o momento em que o jogador cai inanimado no relvado:









O Desportivo de Chaves somou o segundo triunfo consecutivo na I Liga portuguesa de futebol, ao vencer em casa o Estoril Praia. William, que apontou o seu nono golo no campeonato, aos 17 minutos, e Matheus Pereira, aos 84, selaram o triunfo dos flavienses, que ainda falharam um penálti, aos 81, por Pedro Tiba.



Com este resultado, o 'onze' de Luís Castro, que só perdeu dois dos últimos 14 jogos, manteve-se isolado no sexto lugar, com 36 pontos, enquanto a formação de Ivo Vieira sofreu o terceiro desaire seguido e manteve-se com 21 pontos, para já no 16.º posto.



Com Lusa