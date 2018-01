Marcano fez trabalho de ginásio e tratamento a um edema na coxa direita e está em dúvida para a visita a Moreira de Cónegos, o que pode ditar o regresso do mexicano Diego Reyes ao eixo da defesa, em parceria com Felipe.

O defesa central espanhol Marcano aumentou hoje a lista de futebolistas do FC Porto limitados para a visita de terça-feira ao Moreirense, da 20.ª jornada da Liga de futebol.



Em termos de limitação às opções do treinador Sérgio Conceição, o central junta-se ao médio ofensivo Otávio e ao guarda-redes Fabiano, que voltaram a realizar treino integrado condicionado, e ao trinco Danilo, que prosseguiu o tratamento à lesão muscular que o deve afastar da competição durante cerca de um mês.



O FC Porto, que tem um jogo a menos (em 21 de Fevereiro completará a segunda parte do jogo em casa do 18.º e último classificado, o Estoril, no qual está a perder por 1-0 ao intervalo), lidera a Liga, com 48 pontos, mais um do que o Sporting e dois do que o Benfica, enquanto o Moreirense é 15.º, com 15.



As equipas defrontam-se na terça-feira às 21:00 no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, em jogo da 20.ª jornada da I Liga.