PGR avançou ao Record que o presidente do Benfica foi ouvido como arguido no âmbito do processo relativo a denúncias de ameaças no jogo frente ao Desp. Aves.

O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, foi ouvido como arguido no processo relacionado com os incidentes ocorridos no jogo entre o Desp. Aves e os "encarnados", a 22 de Outubro do ano passado.



Ao Record, a Procuradoria-Geral da República explicou que Vieira "foi, hoje, ouvido como arguido, no DIAP de Lisboa, no âmbito de um inquérito em que se investiga a eventual prática de um crime de difamação" - clarificando notícias que indicavam que o presidente das "águias" se tinha deslocado à 15ª secção do Departamento de Investigação e Acção Penal como testemunha.



O presidente do Benfica, numa entrevista à BTV, denunciou a presença de quatro supostos "capangas", pertencentes à claque do FC Porto Super Dragões, na zona dos camarotes dos dirigentes dos "encarnados" no respectivo jogo, com o objectivo dos ameaçar. Na altura, o Record publicou uma fotografia onde surgia o director desportivo do Canelas, Vítor Catão, e mais três homens, um deles o seu filho.



Após a entrevista, Catão apresentou queixa contra o líder "encarnado". Esta quinta-feira, o dirigente do Canelas foi ouvido na PSP de Rio Tinto, segundo o desportivo, no âmbito do mesmo processo.